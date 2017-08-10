亞洲自由民主聯盟 民進黨陳俞融獲選青年部秘書長

2017-08-10 11:43

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今年三月在香港舉辦的亞洲自由民主聯盟（Council of Asia Liberals and Democrats, CALD）青年部選舉中，民進黨國際事務部副主任陳俞融以壓倒性票數當選秘書長，這也是台灣代表首次獲選。陳俞融表示，未來擔任CALD青年部秘書長，將會在政黨外交、新南向政策中奉獻自己國際事務的專才。

「2017年亞洲自由民主聯盟（CALD）--女權高峰會」明、後天將在台北舉行，CALD今年是第九次舉辦女權高峰會，第一次在台灣舉辦，台灣第一位女性總統蔡英文可望出席。民進黨為CALD創會與領導成員。

陳俞融表示，希望將民進黨從在野到執政的歷程、與人民互動、政策推動等經驗，持續分享給各會員黨，也將邀請各政黨來台進行交流。陳俞融說，這是實行民進黨政府秉持「 踏實外交、互惠互助」的方式，正如同蔡英文總統所說，「台灣是全球公民社會的模範生。讓台灣走向世界，也要讓世界走進台灣。」

陳俞融是CALD青年部中唯一的女性代表，她將性別平等視為重要政見，陳俞融說，蔡英文總統在2016大選中獲勝，證明台灣的性別平等經驗值得參考，而民進黨創黨以來推動公義價值的成果，各會員代表有目共睹。在完全執政後推動的轉型正義，表示台灣民主化進程已走向更成熟的下一階段。

陳俞融表示，未來擔任CALD青年部秘書長，將會在政黨外交、新南向政策中奉獻自己國際事務的專才。除台灣民主價值的推廣外，在新南向政策計畫的四大面向：「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域連結」中，與CALD友黨合作，替政策計畫增加助力。