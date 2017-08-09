教部推高教深耕計畫 蔡英文提醒：改革太生猛恐...

2017-08-09 16:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會9日邀請教育部長潘文忠報告高教深耕計畫，將投入5年逾850億元經費。民進黨發言人王閔生會後轉述，總統兼任黨主席的蔡英文聽完報告後提醒教育部，執行時務必要小心，改革如果太溫和可能看不出來成效，但是改革要是太生猛的話，可能會造成很多的衝突。

接續10年千億的頂尖大學經費，教育部的「高教深耕計畫」，將編列第一年173.7億多元、5年逾850億元經費，讓全國大專校院競爭申請，其中5成要投入教學創新，而資助與國際競爭的頂尖大學校數，則預定不超過12所。

蔡英文說，這一次提出來的「高教深耕計畫」，確實是針對過去一段長久時間以來所累積的問題，例如大學教育問題和社會接軌等，提出了一個方案。主要是讓教育體系因應競爭需求，用政策指導、資源投入來引導教育機構，尤其是高等教育機構，進行改革。

蔡英文希望，教育部執行時務必要小心、要謹慎，但是謹慎之餘也要強而有力的執行。改革如果太溫和可能看不出來成效，但是改革要是太生猛的話，可能會造成很多的衝突，拿捏之間，請教育部要特別注意。

蔡英文強調，教育體系還是存在很多不同想法，對這些不同想法，要做最多的溝通，必須鍥而不捨、有耐心的去等候。非常期待透過這次高校深耕計畫，能夠讓過去這麼多年來累積的問題，在這個計畫開始實施後可以一一解決。

行政院副院長林錫耀報告時也表示，明天行政院院會將通過「玉山計畫」，提高高等教育的師資待遇水準。

教育部日前宣布啟動玉山計畫，是因我國大專教師薪資與國外相比偏低，留才不容易，為留住人才，將由大專提出對國外攬才或國內留才需求，若審核通過，最高每年將給予500萬元補助薪資。