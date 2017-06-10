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李登輝再警告 「年輕人的困境就是國家危機！」

2017-06-10  16:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕昨天嚴詞批判總統蔡英文的前總統李登輝，今天下午在中山大學畢業典禮致詞時，雖然收起砲火，但仍提出強烈的警訊說：「一個國家改革要成功，年輕人不能缺席，年輕人的未來就等同於國家的展望；同樣的，年輕人遭遇的困境就是國家社會的危機。」

李登輝今午的致詞完全照本宣科，沒有脫稿演出，致詞前後也不接受媒體採訪，一改昨天砲火猛烈的作風，轉趨低調，並坐輪椅離開會場。

李登輝指出，雖說「知識就是力量」，他曾留學日本及美國，向許多世界級教授學習，並得到知識，但他認為人生光有知識是不夠的，必須追求更崇高的責任使命幫助國家。

李登輝表示，他擔任總統期間，捨棄私心，不被個人或權力左右，用公眾服務的精神，完成每次的改革任務，讓人生變得更有意義。

李登輝強調，每一個時代、每一個世代，都有需要解決的問題，以及期待的未來。一個國家改革要成功，年輕人不能缺席，年輕人的未來就等同於國家的展望；同樣的，年輕人遭遇的困境就是國家社會的危機。

不過，雖然處在困境，李登輝仍期許畢業生以正面態度去面對，持續不斷地充實自己，從學校畢業不代表中斷學習，要時時保有一顆謙卑，不自滿的心，吸收並傳遞新的知識與觀念，更要關注當前台灣社會的發展，以及國際情勢的演變，讓自己的視野寬廣，如此才能面對未來的一切挑戰，並不斷地超越，讓自己成長茁壯。

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  • 高齡94歲的李登輝坐輪椅離開會場。（記者洪定宏攝）

    高齡94歲的李登輝坐輪椅離開會場。（記者洪定宏攝）

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