清晨4點視察道路優化 柯P：品質跟日本一樣

台北市長柯文哲視察後與工務局長彭振聲共進早餐。（記者黃建豪攝）

2017-06-10 06:02

〔記者黃建豪／台北報導〕為迎接2017台北世界大學運動會到來，台北市政府斥資約4億元，改善15條各世大運競賽場館須行經路線、周邊道路及聯外橋樑，隨著各道路工程將在7月完工，台北市長柯文哲今清晨4時半至中山北路三段視察，肯定施工品質「大概跟日本一樣」。

台北市自去年陸續啟動15條道路優化工程，總觸及施工面積逾40萬平方公尺，從去年就完成的北寧路、八德路三段、正氣橋，到今年的建國高架橋、基隆路一二段、敦化北路、中山北路六段、中山北路三段、台北橋引道，士東路、中正路、重慶北路三段、師大路、環河北路二段以及林森南路，施工內容，逐步從管線整合、路面測量與溝蓋更新、路基人孔道改善到路面洗鋪，預計7月全數完工。

柯文哲清晨抵達中山北路三段的花博美術公園聽取簡報，隨後至天橋視察道路情況，會後直接在橋上喝豆漿啃油條，與工務局彭振聲、衛工處長陳世浩等人交換意見。

柯文哲受訪時，被媒體問及清晨視察用意。柯回應稱，因為修馬路都是晚上10點到早上5點，只有在這時候修，所以只有這時候來看，不然早上過5點人家要收工休息了。

柯文哲也說，其實（台北）工程品質大概跟日本一樣，唯一的差別是，我們的設計還是很多管線在馬路裡面，所以台北市政府在想說，如何把管線移到旁邊的人行道去， 因為很少有機會需要去挖馬路，人行道要挖就比較無所謂，至於常用的馬路路面，要減少挖的機會。

柯文哲表示，若把管線移到旁邊去，整個都市計劃要重頭修正，這就是50年前沒想到，現在要改，只有換馬路時會去改，改都要慢慢改，要拖時間，這就說是城市的建設是需要花時間的。