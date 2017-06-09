談兩岸關係 柯文哲：持互信態度和一家親理念

2017-06-09 21:16

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天晚間接受電視專訪，再談雙城論壇爭議，柯重申雙方還在喬時間，並趁機向中國喊話，不該為了0.5%的芥蒂，放棄99.5%的善意。

柯文哲今接受節目「新聞深喉嚨」專訪，對於兩岸關係，柯自認他在2015年提出的「一五新觀點」至今仍適用，兩岸基於互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，強調仍秉持互信的態度和兩岸一家親的理念，柯說，持互信的態度和兩岸一家親的理念。

柯指自己當醫生時，常會跟學生說，「我們對人家好，人家是一定對我們好，答案是不一定，但是99.5%的是，所以有時候不要為了那0.5%的，去放棄99.5%的。」但向對方釋出善意是第一步。

柯並說，兩岸政治高層僵住，民間、企業團體可以更多交流，所謂天然獨的年輕人，真的不太喜歡中國，所以有時候是不是透過一些交流，總是有交流就有善意，有善意就會會比較容易突破僵局，至少大家能增加彼此諒解。

柯文哲也進一步舉中國放棄報名世大運團體賽為例說，若能往善意方向思考，就是對方考量到台灣主辦的政治現實，不參加能減少台灣困擾；如果往惡意方向想，認為中國是抵制、是故意、是出難題給台灣，就麻煩了。

柯強調，以前他在選舉時，有個口號叫做心存善念、盡力而為，被很多人嘲笑他不切實際，不識時務，但他反問主持人，當台北市長2年半，有覺得比「心存善念、盡力而為」更好的原則嗎？柯說，所以在處理兩岸關係上，有時也就是心存善念、盡力而為這樣就好了。