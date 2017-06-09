國民黨竹市議會黨團反輕軌 轟前瞻計畫決策草率

2017-06-09 15:29

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨新竹市議會黨團多名議員今召開記者會，反對竹市輕軌建設，質疑輕軌載運量不足，地方政府根本養不起，且可行性評估都還未做，民進黨政府就匡列兩百億預算給竹市，可見前瞻基礎建設計畫決策草率。

市府交通處指出，竹市車輛登記有40萬輛，易造成交通擁擠、空氣污染、交通事故、停車位不足等問題，政府只能開闢、拓寬道路、實施調撥車道、幹道號誌時制重整、興建路外停車場等，卻永遠趕不上市民買車的速度，就算公車路線重新調整、app資訊再準確、班次加密，公車仍會陷在車陣動彈不得。

交通處表示，新竹輕軌是累積22年，由歷任市長所做的四本輕軌可行性研究及多位專家學者共同討論出來的成果，前瞻基礎建設計畫公布之際，市長林智堅就積極向中央爭取，希望為民眾提供完善的大眾運輸服務。

交通處說，市府將借鏡臺北捷運成功經驗，每一個輕軌車站都是交通轉運中心，100公尺內提供良好的步行系統、500公尺選擇公共自行車、500公尺以上可搭乘公車小眾接駁，提供市民全新複合運輸的體驗。

目前國內已有多項軌道建設正在進行，交通部已建立縝密的審查機制，市府會配合中央審查機制與要求，積極辦理前置作業，依程序提出完整計畫與效益分析，向中央爭取計畫核定與經費補助。

國民黨黨團書記長林耕仁質疑，新竹要蓋輕軌，中央負擔120億元、地方還得想辦法自籌180億元，市府希望爭取全額補助，但交通部長賀陳旦也明白指出，這些建設非「免費午餐」，地方政府須在自償率裡負擔一定百分比，市府有這個經濟能力嗎？

林耕仁指出，市府任何評估都沒做，就帶著一張傳單跑去爭取中央全額補助，被行政院政務委員張景森直接打臉，要市府先做完可行性評估再來談輕軌補助額度。另外，輕軌載運量不足，倘若蓋好了卻無法繼續營運，這個錢坑怎麼補？是不是要靠增加地方稅來補洞？

林耕仁分析，竹市腹地小，民眾騎車、開車點到點的距離，15分鐘內都可以到達，若要搭輕軌，得先走路、騎U Bike或公車轉運到輕軌車站，再搭乘輕軌，到站後再走路、騎U Bike或公車轉運到目的地，麻煩又費時，且竹市很多人開車是為了方便接送小孩，若搭輕軌，要怎麼接送小孩？