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美商會建議美豬換FTA？ 府：確保食安及農民權益

2017-06-08  13:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北市美國商會今天發表「2017台灣白皮書」，讚揚政府擬訂新規定或修訂現行法規，納入60天公眾評論期，也對勞基法所帶來負面效應，及是否能確保未來電力充足感到憂心。對此，總統府表示，相關的看法與建議，政府會參考，也歡迎各界持續提出各項意見。

對於美商會建議台美簽訂「公平貿易協定」，但台灣須在美豬、美牛議題讓步，而讓步只是接受國際標準，台灣多數民眾應可接受。總統府表示，在美國農產品議題上，政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，來考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜。關於食品管理，政府將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，作為保障國人食安的依據。

蔡英文總統今天上午接見「美商美光科技公司訪問團」時表示，政府非常重視外商的投資，也將全力協助美光在台灣的擴建計畫；至於半導體產業所需水電基礎建設，政府將推出「前瞻基礎建設計畫」，進一步補強。

蔡總統表示，上週經濟學人有一篇文章指出，過去一年外資持續看好台灣，針對電子產業的外國直接投資更是大幅增長。台灣經濟前景受到外資肯定，有一個重要的原因，即台灣政府明確的政策方向，增強了大家的信心。

總統指出，目前政府正以過去少有的決心，推動經濟結構的改革，除鼓勵產業創新、鬆綁法規，也透過「新南向政策」，加強與東協、紐澳等國家連結，其中也包括南亞市場，來拓展並平衡外貿關係；同時，政府也正從教育面向著手，藉由產學合作等方式，培育能夠支應產業未來成長的人才。

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  • 蔡英文總統今天上午接見「美商美光科技公司訪問團」時表示，政府非常重視外商的投資，也將全力協助美光在台灣的擴建計畫；至於半導體產業所需水電基礎建設，政府將推出「前瞻基礎建設計畫」進一步補強。（總統府提供）

    蔡英文總統今天上午接見「美商美光科技公司訪問團」時表示，政府非常重視外商的投資，也將全力協助美光在台灣的擴建計畫；至於半導體產業所需水電基礎建設，政府將推出「前瞻基礎建設計畫」進一步補強。（總統府提供）

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相關關鍵字： 公平貿易協定 美國商會 美牛 美豬
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