林飛帆為何選顏氏牧場？原來是因為這段微電影.....

彰化市公所出品的微電影中，男女主角最後在彰化市顏氏牧場完成終生大事。（翻攝自YouTude）

2017-06-08 12:48

〔記者湯世名／彰化報導〕林飛帆婚禮選在彰化市顏氏牧場舉辦，意外讓牧場知名度暴增，由於小倆口與彰化縣毫無地緣關係，外界一片祝賀聲中，也好奇婚禮為何會選在彰化，今天曝光的由彰化市公所出品的微電影「愛。在彰化」，內容為男女主角在彰化市相遇、相戀，其中一段婚禮就是在顏氏牧場拍攝，數年來吸引數十萬人次點閱，市長邱建富除了恭喜林飛帆娶得美嬌娘，還揭露「林飛帆就是因為看到這齣微電影，而決定在顏氏牧場舉辦婚禮」，顯示該齣微電影成功行銷彰化市。

今天到顏氏牧場訪視的彰化市長邱建富表示，為行銷彰化市，他們在3年多前出品一部名稱叫做「愛。在彰化」的微電影，片長10多分鐘，由張睿家、翁滋蔓擔當男女主角，內容主要敘述男女主角分別來到彰化市，男主角在阿璋肉圓用餐時，無意間看到一旁椅子上遺留一本筆記本，筆記本裡面記載女主角造訪過的南瑤宮、扇形車庫、八卦山大佛、貓鼠麵，男主角按圖索驥，試圖尋找女主角的身影，最後兩人在彰化火車站相遇，進而相戀，最終在顏氏牧場舉行婚禮。

邱建富說，微電影「愛。在彰化」3年多來，吸引了數十萬人次的點閱，成功行銷彰化市，這次林飛帆把婚禮選在彰化市顏氏牧場，據說也是因為看到這部微電影，被影片中的美麗彰化所吸引，因此決定在顏氏牧場完成終生大事，他也歡迎大家來體驗彰化的美景，感受彰化人的熱情。

（取自YouTube）