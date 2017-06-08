爭取榮總進駐屏東反遭批判 潘孟安透露傷痛記憶

潘孟安強調恆春半島醫療不足的問題比任何人都清楚。（記者侯承旭攝）

2017-06-08 09:41

〔記者侯承旭／屏東報導〕屏東縣長潘孟安昨天歡喜宣布成功爭取榮總進駐屏東市開設分院，不料反遭致恆春半島網友批判遺忘偏鄉，出身恆春半島的潘孟安透過臉書揭露傷痛過往，強調家鄉醫療不足的遺憾比任何人都清楚。

潘孟安昨天中午宣布，成功爭取榮總屏東分院確定落腳屏東市的大武營區。

潘的臉書卻湧入不少留言，指距離屏東市100公里的恆春半島，長久以來缺乏醫療資源，潘孟安和蔡英文都出身恆春半島，卻沒有為家鄉爭取醫療院所，原來縣府的施政早就遺忘恆春半島了。

潘孟安昨天深夜在臉書說，「七零年代的當時，墾管處剛成立不久，擔任解說員的阿姊，用著特有南國的熱情向遊客傳達她對家鄉的熱愛」，「記得那天，阿姊結束了解說工作、送走了那批歸國僑胞，她從返家的歸途中，出了場車禍，阿姊離開我們在候鳥準備來恆春過冬的旅途中」。

潘孟安表示，「我不敢說我比任何人還痛，但我知道一個個遺憾的家庭要的是什麼？當緊急情況發生時，後送的路程遠、醫療人力與資源的不足，造成的傷痛與遺憾，我遠比任何人都還要清楚」。

潘孟安強調，「榮總、義大⋯各級醫療中心的進駐，是長期努力的過程，但絕對不會是結果，腳步不會停在這裡，更不會因為這樣而忘記初衷，這是我心底的承諾！更是我從政以來的初衷！」