遭譏「來台吃香喝辣」 王丹怒轟國民黨「有夠爛」

2017-06-07 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在今日召開記者會，過程中提及中國民運人士王丹在台「吃香喝辣，拍拍屁股走人」。對此，王丹痛批國民黨扭曲他人言論，且發言粗鄙下流，直言「實在有夠爛」。

中國國民黨副主委胡文琦今日召開記者會，談論有關台南市長賴清德「親中愛台」說，以及王丹「台獨流血」言論的看法。

胡文琦認同王丹「台獨需要打仗」的說法，認為這觸碰到了總統蔡英文內心深處不敢面對的殘酷真相。但他也批王丹、吾爾開希等人「在台灣吃香喝辣，吃乾抹淨後就拍拍屁股走人，對兩千三萬的台灣人民情何以堪？」呼籲王丹若真的愛台灣，應該入籍台灣，將身家性命和財產交給台灣這塊土地。

王丹對國民黨上述發言極為不滿，在臉書上發文駁斥，開門見山地說，「國民黨就是國民黨，還真沒讓我看走眼，實在有夠爛。」

王丹先是指出，他的原意是鼓勵年輕人「為了理想要有付出代價的準備」，認為胡文琦扭曲了原意，但他也酸說，「國民黨發言人扭曲他人言論，非常正常，特別正常。」

至於被形容在台吃香喝辣，王丹痛批：「跟中國的五毛言論一模一樣，非常的粗鄙下流。」強調自己對如此發言無法回應，「因為我是文明人」。

王丹還諷刺國民黨丟掉了中國政權，損失了無數將士，如今不但沒為他們報仇，反而還跟殺了自己父輩的中共勾肩搭背，「你們對得起死去的國民黨前輩們嗎？」、「我要是你們，早就找個地縫鑽進去了，你們還好意思在這裏罵別人？！」