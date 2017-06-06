賴神「親中愛台」說 府方也回應了

2017-06-06 16:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕台南市長賴清德昨日答覆國民黨市議員張世賢質疑他「反中、台獨」立場時，賴清德反駁說，「我親中愛台」，此番說法引發討論；對此，總統府表示，關於賴市長的發言，和我們一直以來的看法一致。事實上，健全的兩岸交流，不應該設置任何政治前提，也不應該有不當的干擾，如此才能真正達成兩岸相互理解與認識，並促進雙方在各領域有意義的發展及合作。

總統府指出，我國致力區域和平、維持兩岸穩定的政策立場明確且一致。兩岸政策上，我們一再重申，過去幾個月以來，新政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也本於尊重歷史及求同存異的精神，向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，來逐步化解對立和分歧。

賴清德今天在台南受訪時強調，台灣與中國本就應該相互尊重，「台灣親近中國」「中國親近台灣」，可是面對中國對台灣政治封殺愈趨嚴厲，「親中愛台」本意，就是反抗中國不合理封殺台灣生存空間。

賴清德表示，台灣本來就要跟中國和平相處，彼此互相幫助，共創繁榮，但是，因為中國在對台的政策上面變得非常嚴厲，不僅僅封鎖台灣外交空間，原屬於人權的部分都封鎖，特別是世界衛生組織的事情，所以，「我們對中國這種封鎖做法，表達不同意見的時候，其實這是一種反抗，不是反中。」