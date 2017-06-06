獨家》捷運萬大線挖到古城牆？議員籲捷運局停工

北市議員許淑華接獲民眾陳情，捷運萬大線人行道側溝工程施工，在開挖時發現疑似台北古城牆的遺跡遭破壞，許立刻與文資委員同捷運局現場會勘，並要求捷運局停工。（議員許淑華提供）

2017-06-06 14:51

〔記者張凱翔／台北報導〕北市議員許淑華接獲民眾陳情，捷運萬大線人行道側溝工程施工，在開挖時發現疑似台北古城牆的遺跡遭破壞，許立刻與文資委員同捷運局現場會勘，並要求捷運局停工。文化局表示，會勘決議由文化局協助捷運局原地保留回填處理，未來站體發現的城牆石後續展示規劃會在七月文資會議討論，有可能會比照北門站做長久的古蹟、文化解說展覽。

許淑華表示，在接獲民眾陳情之後，她立即要求捷運局停止施工，並會同文化局與兩位文資委員張崑振、堀込憲二到現場提供專業意見。另外，許也要求捷運局針對站體內外施工會影響的範圍確認清楚，將報告送至文資審議委員會審議通過後才能動工，盡可能將遺址保留不得破壞，也請文化局就未來人行道與站體建置完成後，該城牆遺跡的展示方式進行研究與討論。

文資委員掘井憲二受訪表示，萬大線挖到的東西，是清代台北城城牆被日本政府拆除後的石材，移到前公賣局後方做的排水溝遺址，並非台北城的舊城牆。不過現場石塊遺跡保存非常好、很有文化資產價值，至於未來要採取何種方式保存，則需拿到文資會議上討論。

文化局表示，會勘後發現開挖部分並無涉及捷運站體施工，因此可採原地測量繪圖記錄後，以原地回填方式處理，並且不得再任意施工開挖，之後捷運局要回填文化局也會派員協助、提供諮詢。另外，挖到的遺跡也考慮以北門捷運站現有的文物展示方式處理，讓捷運站和文化故事展現結合。