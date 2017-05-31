桃園文昌公園等3停車場工程 爭取納入前瞻

2017-05-31 14:05

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府提報桃園區文昌公園、公24、廈門街的立體停車場工程，爭取納入行政院前瞻基礎建設計畫「改善停車問題」，3項工程經費達11億元，在立法委員鄭寶清、鄭運鵬安排下，交通部長賀陳旦今天到地方考察，對於3項工程納入前瞻計畫，賀陳旦表示，這3項工程確實有需求，願意盡力協助納入。

賀陳旦說，前瞻基礎建設計畫「改善停車問題」屬於競爭型方案，各地方政府提出計畫，由委員會審查後選出方案，桃園市提出3項工程，都有其迫切性，交通部會協助地方爭取納入前瞻。

其中文昌公園地下停車場，將興建地下3層停車場，停放汽、機車各250輛，經費4.26億元，預計108年12月底完工，文昌公園位於民權路、新民街交叉口，屬於桃園站前商圈，鄰近綠線捷運G07及 G08站，未來，綠線捷運施工，中正路將進行路邊停車管制，文昌公園地下停車場可解決站前商圈停車問題。

廈門街停車場距離市府大樓僅400公尺，現況為平面停車場，只能停放78輛汽車，未來將興建地上六層建築物，可停放250輛汽車，總經費2.54億元，擴建後，目前的府前地下停車場將限制日間月租車輛，停車格僅提供洽公民眾臨時停車使用，紓解目前府前地下停車場一位難求情形。

至於公24地下停車場，位於三民路、中山路口，去年10月開工，預計明年11月完工，興建地下二層停車場，可停放349輛汽車、638輛機車，總經費4.2億元。

這3項立體停車場工程，總經費11億元，其中公24工程已經進行中，文昌公園進行規劃設計，廈門立體停車場將優先辦理可行性評估，未來會於停車場一樓設置餐飲街、店鋪，二樓做辦公廳舍或商業等多功能使用，滿足行政園區停車、辦公與商業需求。