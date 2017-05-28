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獨家》騰雲機將量產 空軍首成立無人機偵察中隊

軍方政策決定量產「騰雲」大型無人機，未來交由空軍部署運用。（記者羅添斌攝）

2017-05-28  17:25

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員今天透露，由中科院研製的大型無人機「騰雲機」，經過一系列的戰術測評後，軍方內部評估符合戰備需要，國防部已政策決定進行量產計畫，量產型的「騰雲機」將交由空軍部署運用，空軍也將首次成立以無人機為主體的偵察中隊。

軍方官員指出，無人機的發展及運用，為軍方建軍計畫重要項目之一，目前小型的「紅雀」無人機，已由海軍陸戰隊與陸軍航特部使用服役中，中型的「銳鳶」無人機則是由陸軍航特部使用，陸軍航特部並成立中型無人機的「戰術偵搜大隊」。

在大型的「騰雲」無人機方面，軍方官員今天透露，中科院研製的「騰雲」無人機，在經過各項的戰術測試後，軍方評估符合作戰需求，軍方內部也已政策決定要進入量產階段。

相關人士說，中型「銳鳶」無人機是由陸軍採購及部署運用，大型的「騰雲」無人機，軍方政策也已決定交由空軍來部署運用，空軍對此進行過各項評估，並同意納入空軍建軍計畫之內，將會列入後續的年度預算中，編列預算來採購。

他表示，中科院已用「騰雲機」為載具，搭配中科院自行研製的電子偵蒐與干擾系統，讓原本只具有一般偵蒐功能的「騰雲機」，升級為可對敵方進行電子偵蒐與電子干擾的無人電戰機，也因此，大型的「騰雲」無人機除了具備察功能外，也可執行電子偵蒐與干擾任務，未來還可擴充其他任務功能。

據了解，陸軍航特部的「戰術偵搜大隊」，編制有32架中型人機，空軍未來將以大型無人機為主體，先成立類似「偵察中隊」的單位，未來再視大型無人機的運用成效及發展趨勢，評估是否提升位階由「中隊」擴充為「大隊」。

相關人士說，設立由大型無人機為主體的偵察中隊，機隊架數約為12至20架，軍方可能會採分批量產方式進行，至於量產計畫需要多少經費，則要進一步的估算。

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  • 銳鳶中型無人機，目前是在陸軍航特部服役中。（記者羅添斌攝）

    銳鳶中型無人機，目前是在陸軍航特部服役中。（記者羅添斌攝）

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