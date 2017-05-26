「毛骨悚然」變「愛是平等」 民進黨酸：白海豚又轉彎了

2017-05-26 11:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕對於同婚釋憲案，國民黨主席當選人吳敦義今天上午召開記者會表示，希望修《民法》專章或設專法，「嚴格講不算轉彎」。對此，民進黨發言人吳沛憶表示，吳敦義之前說同婚令人毛骨悚然，今天又驚人大轉彎，不過她也認為，「對於立場價值正確的轉彎，我們都給予肯定。」希望國民黨可以勇於認錯，也期待（未來的）國民黨黨主席可以向正確方向轉彎。

大法官釋憲宣告《民法》不准同性結婚的相關規定違憲，應在2年內修正，當選國民黨主席的前副總統吳敦義曾說「大家曉得什麼叫做同婚啊？知道以後就會毛骨悚然，你知道嗎？」前幾天釋憲對同婚做出友善認定後，吳敦義臉書卻放上象徵婚姻平權的彩虹照片，讓大家想起過去吳敦義在2010年擔任行政院長時，曾針對守護白海豚案受訪指出，白海豚「牠也是會轉彎的呀」的往事，後來吳敦義多次否認自己曾說過這樣的話。

民進黨今天召開記者會，呼籲國民黨主席當選人吳敦義面對黨產問題，發言人吳沛憶在記者會中回應同婚相關議題。

吳沛憶表示，「昨天我們看到一件驚人的事情，白海豚又轉彎了！吳敦義之前說，同婚令人毛骨悚然，昨天白海豚又發生驚人大轉彎，但是對於立場價值正確的轉彎，我們給予肯定！」

吳沛憶也呼籲吳敦義，國民黨在面對轉型正義的時候，也希望可以回頭是岸，只要價值正確，希望國民黨可以勇於認錯，期待（未來的）黨主席可以向正確方向轉彎。