吳敦義「毛骨悚然」聲明稿 記者會前突改版！

前副總統吳敦義26日召開一場名為「愛是平等」的記者會，首度以黨主席當選人身分發表對同性婚姻的看法。（記者羅沛德攝）

2017-05-26 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席當選人吳敦義今年3月初曾談同婚「毛骨悚然」，日前又在臉書貼上彩虹照，遭人質疑轉彎。今天吳敦義對此召開記者會，記者會前聲明卻突然改版，將「多元成家」一詞去除。

吳敦義在第一版聲明中表示，「毛骨悚然」一說是指若推動「多元成家」，恐會顛覆原有的民法架構和婚姻觀念，「那將會造成社會紛擾」。

結果在第一版聲明發出後不久，吳方突然發出改版聲明，將「多元成家」一詞去除，說自己「當時擔心相關發展」若無完善規劃和準備，可能造成社會紛擾。

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吳敦義改版前聲明。

吳敦義改版後聲明，去除多元成家一詞。