賴神爭台積電落腳台南 ? 花媽：台南沒土地

2017-05-25 14:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電3奈米廠到底落腳何處？台南市長賴清德透露，台積電心目中最佳的選擇在台南；高雄市長陳菊今表示，台南沒有土地，高雄或台南的地理環境一樣，她未曾聽說台積電放棄高雄，市府對於爭取台積電，已做好準備。

台南市長賴清德昨表示，台積電7奈米製程要在台南設廠，甚至台積電下一個階段（指3奈米廠）心中最理想的選擇，其實也在台南，但因高雄也很希望它去投資，「所以我們就不好意思多說什麼，大家攏是厝邊。」

市議員曾俊傑今天在總質詢時，指截至4月底，高雄人口與台中的差距僅剩5207人，預估今年8月會被超越，主因就是高雄的產業工作機會少，年輕人怕養不起小孩、不敢生，導致高雄過去5年的生育率是五都最低，此時大家更企盼台積電來高雄投資。

市長陳菊表示，她多年前就提過台灣人口老化問題，國家應重視，尤其近30年來，台灣人口往中北部移動，不只高雄，屏東、台南人口也是減少或增加遲緩。

陳菊強調，高雄努力發展產業，和發產業園區正積極招商，但希望資源不要都放在北部，中央政府要做到南北平衡。

陳菊說，她已向中央表達，過去設立科技園區，高雄都沒機會，對於爭取台積電落腳南科路竹園區，高雄已做好準備，決不放棄。

針對賴清德的談話，陳菊認為「台南沒有土地，高雄或台南的地理環境一樣」，她到目前未曾聽說台積電放棄高雄、放棄台灣。

陳菊也舉捷運延伸路竹線為例，強調要爭取台積電，路竹線必須快馬加鞭，這是最基礎的建設。