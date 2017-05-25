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漢光33號演習主戰場山水沙灘 成觀光熱門景點
2017-05-25 14:19
〔記者劉禹慶、涂鉅旻／澎湖報導〕國軍實彈操演漢光33號演習，除了隱藏在軍方管制區內陣地的各式武器外，主戰場在馬公山水沙灘反登陸現場，由於先前2次實彈預演已打響名號，今日正式登場吸引大批民眾前往，更有遊客專程組團參觀。
今日登場的漢光33號演習，陸海空三軍武器精銳盡出，實彈射擊超過3萬發，不僅場景震撼，更是國軍精銳武器建軍展示，因此民眾及遊客都願意犧牲睡眠，一早就趕在交通管制前，衝往山水沙灘堤防管制線外卡位，爭相搶睹國軍演習英姿，腦筋動得快的民宿業者，還酌收清潔費開放頂樓雅座，讓民眾在制高點欣賞。
演習是由內而外，先在五德營區內舉行空降演練，隨後外海軍艦放下海軍陸戰隊搶灘，眼鏡蛇直升機、阿帕契直升機、IDF戰機、F-16戰機先展開空中攻勢，隨後岸際各式火砲都出動，包括發射地獄火飛彈、雷霆2000火箭、標槍飛彈等，總計動員近4000名兵力、17類130件各式武器裝備，為近年罕見的國軍大型實彈演練。
由於山水沙灘與堤防僅一線之隔，民眾可清楚看到海軍陸戰隊健兒搶灘英姿，不時還在堤防上響起加油聲浪，等到海陸搶灘登陸後，就換市民反攻沙灘，演習完畢後，大批民眾越過管制線，爭相與國軍登陸車及阿兵哥合影，頓時沙灘間又擠滿了人，也為澎湖指引一條觀光結合軍事的明路。
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