藍委轟大法官「政治釋憲」 半數以上是馬英九提名...

2017-05-25 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官在昨日公布釋憲結果，認定民法未保障同婚權益屬於「違憲」。對此，國民黨立委賴士葆痛批這是「政治釋憲」，但綜觀15名大法官，其實有半數以上是前總統馬英九提名。

賴士葆與國民黨團總召廖國棟在今日召開記者會，賴士葆表示，他自己無法接受這次的釋憲案，批評這是「如假包換的政治釋憲」，更稱「那些大法官都是總統蔡英文所提名的人，卻無視民調反對修民法的意見都高於贊成。」還轟這是「文化大革命、超級核彈」。

但目前的15名大法官中，除了黃瑞明妻子民進黨立委尤美女支持同婚修法，因此迴避此次釋憲案外，其他14名大法官中，有8名大法官是馬英九任內提名，6名由蔡英文提名。

根據我國現行釋憲門檻，無論違憲或合憲，都要2/3多數同意才能過關，雖然馬提名的吳陳鐶、黃虹霞分別提出「不同意見」和「部分不同意見」，但仍有6人認同違憲。