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大法官釋憲挺同婚！ 外媒：可能影響周邊國家跟進

2017-05-24  20:29

〔即時新聞／綜合報導〕同婚釋憲結果今天出爐，大法官認為現行法令未保障同性婚姻違憲，外媒也在第一時間報導，更分析台灣可能影響周邊國家跟進。

包括《路透》、《法新社》、《BBC》等國際媒體，皆在第一時間報導台灣大法官宣布民法違憲，並要求相關機關應於2年內修法保障同志婚姻。

其中，英國《每日電訊報》分析，台灣大法官做出歷史性的釋憲，為婚姻平權鋪路，台灣將成為第一個亞洲同性婚姻合法化的地方，此外，亞洲國家也可能因此產生迴響，包括日本、南韓等台灣周邊的國家。

另外，《CNN》報導也指出，亞洲其他地區的LGBT（包含女同志、男同志、雙性戀、跨性別）經常遭到迫害，像是南韓打壓服役的同志軍人；印尼的同志更是受到壓迫，保守的亞齊省（Aceh）對男同志鞭刑。

日本也不承認同性婚姻，即便有少數的城市合法化同性伴侶關係，但日本並沒有法律來保障LGBT人士不受歧視。

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  • 外媒認為，大法官做出歷史性的釋憲，為婚姻平權鋪路，可能影響周邊國家跟進。（記者王藝菘攝）

    外媒認為，大法官做出歷史性的釋憲，為婚姻平權鋪路，可能影響周邊國家跟進。（記者王藝菘攝）

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