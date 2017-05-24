吳敦義po彩虹照祝幸福 網酸：不是會毛骨悚然？

吳敦義曾表示同性婚姻令他毛骨悚然，今天卻貼出彩虹照，讓網友相當傻眼。（圖擷自臉書）

2017-05-24 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕大法官今天下午就同性婚姻聲請釋憲案，作出釋字第748號解釋，認定現行法令未保障同性婚姻屬違憲。日前曾說過同婚令人「毛骨悚然」的國民黨主席當選人吳敦義，今天在臉書貼出彩虹照，貼文一出立刻被網友酸爆，紛紛反問「之前不是毛骨悚然？」

同性婚姻今天釋憲，吳敦義今年3月初批評多元成家的發言又被翻出，當時他反問記者「你們知道什麼是同婚嗎？」、「知道以後就會毛骨悚然，接近幾百年來的家庭倫理、制度，居然被這種『多元成家』打破，這哪裡是拚經濟！這是拚鬥爭、拚意識型態。」

當時言論引發爭議，許多人質疑同婚和拚經濟有什麼關係，不料今天大法官釋憲後，吳敦義卻在臉書貼出彩虹照，並寫道「會幸福吧！看到的人！」貼文一初再被網友狂酸。

網友留言問，「之前不是毛骨悚然？ 」、「不會吧？！白海豚轉彎了？」、「你毛骨悚然了嗎？」也有許多人批評，「尚書大人真機靈 風往哪吹你就往哪轉」、還有人封他「年度過彎王！」。

另外，立委黃國昌也在臉書發文酸吳敦義，「白海豚似乎又轉彎了？！無論如何，還是值得肯定。希望接下來能看見國民黨吳主席有實現婚姻平權的具體作為。」