蔡啟芳嗆「斷絕父子關係」 蔡易餘：我爸是講幹話之王

2017-05-23 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨立委蔡啟芳呼籲特赦前總統陳水扁，昨日更在臉書上向他的兒子、民進黨立委蔡易餘喊話，表示若不將《赦免法》排入議程，就斷絕父子關係。蔡易餘今日出面回應，他開玩笑地說：「很明顯的，他應該是在講幹話，我爸爸是講幹話之王，既然他這樣講了，我就要思考接下來要怎麼做。」

蔡易餘表示，在議程整體規劃上，因為這個會期年金改革很重要，我當召委的最後一週就是這週了，週三週四排了公務人員退休撫卹條例以及總統副總統的卸任禮遇條例，基於委員會規定，若週三週四的議程要變更需要在3天前，所以可能來不及處理《赦免法》了。

蔡易餘也解釋，有一派人認為，必須罪刑宣告之人必須等判決定讞才能被赦免，所以他才提案修法，其追訴權也可被免除，代表不用「犯罪確定」也能被赦免，但本會期就算完成修法也不代表能馬上特赦陳水扁。

針對父親對外提及要「斷絕父子關係」，蔡易餘則笑笑地說：「他對外講這個，可見他好像蠻想斷絕的，所以我現在正在努力維繫這個關係。」

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