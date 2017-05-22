WHA開幕台灣人一度受阻 至少5人以專業身分入場

世界衛生大會（WHA）今天開幕，台灣人以專業身分入場卻一波三折。（記者呂伊萱攝）

2017-05-22 15:54

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦22日報導〕世界衛生大會（WHA）今天開幕，一度傳出「今天台灣人都不准進入」，現台灣立委、民團代表與至少5名台灣專業人士均已成功進入會場，專業人士以INGO身分進入，包括世界醫學生聯盟（IFMSA）、世界藥學生聯盟與中華民國醫師公會全國聯合會秘書長王必勝等人。

第70屆WHA今天開幕，中國今年打壓台灣力道前所未見，台灣不僅沒有收到邀請函，中國更發函常駐日內瓦各國代表團明示「中國台灣省」不應出席WHA。WHO今天早上也拒絕開放現場換發旁聽證給任何人。

王必勝以醫師公會全國聯合會秘書長申請到旁聽證進場，出示旁聽證欲入場一度遭到拒絕，旁聽證被沒收，當時警衛更表示 ，他收到通知明令「今天台灣人都不准進入」。王必勝說，後來在外交人員與世界醫師會（WMA）現場協助下，王必勝已經進入會場。

另外，由於世界醫學生聯盟是WHO正式參與成員，又台灣醫聯會是世界醫學生聯盟的正式會員，4名世界醫學生聯盟正式台灣代表陳明利、宋佳諺，與世界藥學生聯盟正式台灣代表張瑞麟、蔡侑霖，以正式會員身分入場時，因台灣人身分也一度遭阻撓。其中宋佳諺的證件也被收走，不過同樣經過IFMSA現場人員協調後，4名學生皆已進入會場。

今年情勢特別複雜，外交官員透露，WHO今年將入場證件相關事務全權交由聯合國歐洲總部處理，態度十分強硬，台灣十分困難地取得部分入場旁聽證件，但現場狀況仍難以評估。已取得旁聽證的四名遠赴瑞士參與WHA的立委，包括民進黨立委邱泰源、民進黨立委林靜儀、時代力量立委高璐以用、親民黨立委周陳秀霞與台灣民團代表蔡明憲及我駐瑞士代表谷瑞生等人均已成功進入WHA會場旁聽。