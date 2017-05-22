高市議員籲引進主題樂園到亞灣 市府允努力辦理

2017-05-22 14:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，同時有不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。

高市副市長史哲表示，亞灣計畫逐漸成熟，未來將有上百公頃土地可開發，針對議員建議引進大型主題樂園到高雄投資，市府願積極辦理。

簡煥宗指出，亞灣是目前高雄最重要建設之一，陸續已有高雄展覽館、高雄市圖總館、高雄輕軌等建設啟用，民間的中鋼大樓、台鋁也在區域內，未來還有許多空間可望陸續釋出，值得期待。

他舉日本大阪環球影城、東京迪士尼與香港迪士尼為例，認為這些國際連鎖主題樂園都在港灣，都對當地的就業、觀光帶來極大效益，同樣也屬港灣的亞洲新灣區條件優，可參考上述案例，積極引進國際連鎖主題樂園來投資。

簡煥宗分析，日本環球2001年3月開始營運，第1年就吸引1千1百萬餘人次入園，且入園人數逐年增加、去年已達1千4百餘萬人次，成為當地指標景點。

他進一步表示，主題樂園在就業部分也有極強效益，以香港迪士尼來說，2005年開幕時，初期招募3千名員工，第二年員工數就達5千餘﹔2015年統計，香港迪士尼全職員工有5千3百餘，兼職則有2千5百餘。

簡煥宗認為，主題樂園可帶來觀光人潮語產值驚人，還可提供許多直接、間接就業機會，亞灣條件好，值得積極招商。