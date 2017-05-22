高市議員籲引進主題樂園到亞灣 市府允努力辦理
2017-05-22 14:27
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，同時有不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。
高市副市長史哲表示，亞灣計畫逐漸成熟，未來將有上百公頃土地可開發，針對議員建議引進大型主題樂園到高雄投資，市府願積極辦理。
簡煥宗指出，亞灣是目前高雄最重要建設之一，陸續已有高雄展覽館、高雄市圖總館、高雄輕軌等建設啟用，民間的中鋼大樓、台鋁也在區域內，未來還有許多空間可望陸續釋出，值得期待。
他舉日本大阪環球影城、東京迪士尼與香港迪士尼為例，認為這些國際連鎖主題樂園都在港灣，都對當地的就業、觀光帶來極大效益，同樣也屬港灣的亞洲新灣區條件優，可參考上述案例，積極引進國際連鎖主題樂園來投資。
簡煥宗分析，日本環球2001年3月開始營運，第1年就吸引1千1百萬餘人次入園，且入園人數逐年增加、去年已達1千4百餘萬人次，成為當地指標景點。
他進一步表示，主題樂園在就業部分也有極強效益，以香港迪士尼來說，2005年開幕時，初期招募3千名員工，第二年員工數就達5千餘﹔2015年統計，香港迪士尼全職員工有5千3百餘，兼職則有2千5百餘。
簡煥宗認為，主題樂園可帶來觀光人潮語產值驚人，還可提供許多直接、間接就業機會，亞灣條件好，值得積極招商。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 「活當，不是死當」小英執政週年民調52.41分
- 議員質詢「訓話」50分鐘 賴清德感慨強勢回批
- 怕不怕吳敦義 柯神回：怕有什麼用
- 吳敦義當選藍魁 范世平：統派與深藍宣告完全結束
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 帕運「銀」恨 輪椅桌球世界盃奪金
- 9空服員請假 遠航又取消兩航班
- 高鐵大學生暑假返鄉5折列車 24日凌晨0時開始搶票
- 〈熱門族群〉首季淡季不淡 網通股Q2要更旺
- 自行車「輪」陷馬路縫隙 騎士彈飛送醫
- 《愛肝加油站》B級以上肝硬化 不適用健保C肝新藥
- 涉改標過期鮑魚 疑流向中投桃苗8餐廳
- 中國函告各國 不准台灣省參加WHA
- 豬哥亮標靶藥丟馬桶 3個月壽命被沖掉
- 東亞青少年空手道錦標賽 高市鳳林國中「穿金戴銀」
- 川普促穆斯林領袖 驅除極端主義
- 川普促穆斯林國家 團結孤立伊朗
- 紅樹林往淡海新市鎮輕軌系統 環差初審通過
- 賭徒朝聖豬哥亮靈堂 告別式家祭時間變明牌號碼
- 彭明敏簽書會
- 羅馬網賽 茲韋列夫爆冷擒伏喬帥封王
- 凌晨3度長按門鈴 擾人清夢判拘
- 粉絲別哭！ 文在寅爆紅帥保鑣辭職了
- 害老翁意外摔死 女外勞落跑被逮
- 林口長庚線接駁車出「撞」況 8名乘客送醫
- 機師飛航途中睡覺 台灣虎航證實：爆料副機師停職調查
- 誆換匯比台銀便宜 女子詐近4000萬元被訴
- 補強完工／浮洲合宜宅A3區 下月拿到使照
- 東森房屋西進拓點 首店選在有台商基地稱號的昆山
- 信開黃腔撇禁慾 盼愛女晚婚 狠頒禁愛令
- 吳克群下跪求婚 王心凌羞得快閃
- 「死亡之牆」特技意外 汽車失控墜落砸死騎士
- 〈熱門族群〉特斯拉股價漲 電動車概念股發燒
- 女星大囍日驚傳搶救手指 「卡戒自救」有撇步
- 縣定古蹟竹山連興宮 修復工程開工
- 〈親子會客室〉慢飛天使 終將高飛
- 免翻譯！泰國人也聽得懂這些台語 原來台泰這麼親！
- 川普靠推特當選 創辦人致歉
- 南港闕家祖厝「德成居」 北市登錄為歷史建築
- 苗栗就業中心設兒童區 求職臨托安心
- 角島鯨小檔案
- 連發32年獎學金 里長黃文秋有愛
- 怪獸翹班五月天 香港密會粉絲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高市議員籲引進主題樂園到亞灣 市府允努力辦理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分