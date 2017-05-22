吳郝選後首見 高呼團結拚大選
國民黨主席當選人、前副總統吳敦義（右）22日上午拜會競爭對手、國民黨副主席郝龍斌（左）。（記者黃耀徵攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉落幕，黨主席當選人吳敦義今上午拜會郝龍斌，兩人高呼團結，郝龍斌強調，選舉已結束，黨一定要團結，為2018年大選提早準備，所有人都要放下，一起往前看。
繼另兩名候選人韓國瑜、潘維剛之後，吳敦義選後首度前往郝龍斌競選辦公室與郝龍斌會面，郝龍斌在記者會上表示，期盼2018年大選，吳敦義能打得跟這次黨主席選舉選戰一樣亮麗，黨一定要團結，吳敦義任重道遠，「我一定支持他」。
吳敦義則說，黨主席選舉的結束就是黨團結的起步，2018年大選對國民黨的興衰有關鍵作用，布局要提早開始進行，希望包括郝在內所有的黨主席候選人在選後同心協力，一心一德抵艱難。
吳指出，希望2018年大選，執政縣市能增加，縣市議會也能增加席次，包括鄉鎮、村里等基層都非常重要，都要全面關注，希望贏得新的斬獲，並提早佈局，雙北是重中之重，但中、南部也非常關鍵重要。
對於是否安排現任黨主席洪秀柱回到中央黨部工作，吳敦義說，過去曾當過黨主席的，就是稱前主席或榮譽主席，沒有回到黨中央工作的前例，不會做副主席、秘書長等職位。
媒體也詢問吳敦義對郝龍斌未來的規劃，郝龍斌則搶先回答，稱他未來最重要規劃就是去謝票，他會配合2018年大選需要，在團結的前提下打團體戰，會積極協助未來的黨主席，「我的位置不重要，怎樣團結才重要」。
吳敦義則表示，他只說過當過黨主席的不能回到黨，「我有排除副主席、秘書長這些嗎？」
對於黨主席選舉期間的人頭黨員問題，有人認為是新增黨員人數的暴增讓吳敦義當選，面對質疑，吳敦義強調，他對所有說法都正面面對，新黨員入黨是黨中央號召，洪秀柱也歡迎，黨代表候選人爭取新黨員入黨很自然，而大規模入黨跟他完全無關。
選戰過程中也曾提出人頭黨員質疑的郝龍斌則緩頰，稱選舉的紛紛擾擾，所有人都要放下，大家要往前看，共同團結、共同努力。
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