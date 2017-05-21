堅定支持台灣參與WHA 陳時中會WMA三巨頭

衛福部長陳時中21日早上與世界醫師會（WMA）三巨頭；主席Ketan Desai博士、理事會主席Ardis D. Hoven博士與秘書長Otmar Kloiber等人共同舉行早餐會。（台灣醫師會提供）

2017-05-21 16:27

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕衛福部長陳時中21日早上與世界醫師會（WMA）三巨頭；主席Ketan Desai博士、理事會主席Ardis D. Hoven博士與秘書長Otmar Kloiber等人共同舉行早餐會，WMA長年支持台灣參與世界衛生大會（WHA），今年甚至為我參與世衛大會（WHA）致函給世衛組織（WHO），此次也在會中表達對台灣的堅定支持。

WMA（World Medical Association）在全球擁有百萬醫師會員，是最具代表性的國際醫師組織。WMA與台灣醫界長年維持良好關係，今年4月才拒絕中國欲強迫更改台灣醫師會名稱為「中國台灣醫師會」的意圖，成功維持「台灣醫師會」（Taiwan Medical Association）的名稱。

陳時中21日早上與世界醫師會（WMA）三巨頭；主席Ketan Desai博士、理事會主席Ardis D. Hoven博士與秘書長Otmar Kloiber博士等人共同舉行早餐會。陳時中會後轉述說，與WMA見面非常成功，WMA長期支持我們，未來也會繼續支持我們，「是非常好的」。

民進黨立委邱泰源轉述表示，WMA宗旨是關心國際醫療交流與人道關懷，任何用政治影響醫療交流與人道關懷，都是世界醫師會所不能接受的。邱泰源也透露，台灣無法獲邀參與，世界醫師會甚至致函給世衛組織本部，請WHO要發世衛大會的邀請函給台灣，但政治的力量還是太大導致現在的結局。邱泰源說，WMA親自出席以行動表達對台灣參與的全力支持，對於台灣無法獲邀表達遺憾，未來台灣需要幫忙的地方，他們也會繼續努力，希望明年有更好的機會參與。

民進黨立委林靜儀則說，WMA長期與台灣有交情，其實世界舞台上很需要「盤撋（交陪）」凝聚友情，讓其他國家專業團體和領導人願意支持我們。林靜儀強調，此次到WHA叩門，強調世界衛生與人權議題不應該受到政治干預，而台灣努力的這個動作不只是每年5月敲門而已，而是要把一塊塊擋在前面的石頭敲，這星期的行動是讓世界知道台灣絕不缺席WHO相關活動，這星期過後要繼續和各國衛生官員與醫療專業人員的朋友一起努力。

台灣醫師會秘書長王必勝則分享說，2009年之前台灣無法受邀參與WHA，WMA當時就已經支持我們，也與台灣針對爭取參與討論過許多因應之道，這次等於回到原來的狀態，「他們也覺得很失望」。王必勝說，政治現實「一時一時」，但有些價值不應該受到這個影響，WHO這次如此做，對自身公信力也造成很大損傷，連會場內冠冕堂皇標語都失去意義。王必勝分享說，WMA建議台灣持續積極參與各項醫療專業、醫療人權、醫師工作權等專業會議，台灣也會一直積極參加，維持參與國際醫衛領域動能。