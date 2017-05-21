吳敦義回覆習近平賀電 只提九二共識 未接一中各表

2017-05-21 00:31

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉結果20日晚間出爐，由前副總統吳敦義當選，中國共產黨中央委員會總書記習近平循例致電道賀，但國民黨中央晚上九點公布結果，習近平的賀電一個半小時後才到，由於傳聞北京方面對吳敦義一再強調「一中各表」與國民黨不宜談統，頗有意見，黨內今晚還一度擔心收不到習近平賀電。

引人注意的是，過去吳敦義曾經對國民黨主席洪秀柱推動通過的政綱中，省略「一中各表」，只剩「九二共識」四字提出過批評，並多次強調提及「九二共識」，後面就一定要接「一中各表」四個字，並對洪秀柱主張兩岸簽訂和平協議有所質疑，但吳敦義今晚在回覆給習近平的電文中，提及「期盼貴我兩黨持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化．．．」，不但未提「一中各表」，還說要推動兩岸和平制度化。

吳敦義在文中先說，一九九二年國共雙方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表達」的共識基礎上，歷經多年努力，推動制度化協商，簽署多項協議，從緊張對立到和平發展，成效有目共睹，「如今兩岸交流溝通管道有所阻礙，本人將帶領全黨同志承擔重任，為兩岸人民的生活福祉、權益保障、社會經濟交流、文化傳承創新，繼續奮力向前」，文末以「106（2017）年」紀年。

習近平在賀電中除了祝賀吳敦義當選，並重彈堅持「九二共識」、堅定反對「台獨」的舊調。

習近平說，「二００八年以來，貴我兩黨秉持共同政治基礎，推動兩岸關係和平發展，成果豐碩。當前，兩岸關係和平發展面臨挑戰，切望兩黨以兩岸同胞福祉為念，堅持『九二共識』，堅定反對『台獨』，把握兩岸關係和平發展正確方向，同為中華民族偉大復興而奮鬥之。」