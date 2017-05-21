吳敦義回覆習近平賀電 只提九二共識 未接一中各表
2017-05-21 00:31
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉結果20日晚間出爐，由前副總統吳敦義當選，中國共產黨中央委員會總書記習近平循例致電道賀，但國民黨中央晚上九點公布結果，習近平的賀電一個半小時後才到，由於傳聞北京方面對吳敦義一再強調「一中各表」與國民黨不宜談統，頗有意見，黨內今晚還一度擔心收不到習近平賀電。
引人注意的是，過去吳敦義曾經對國民黨主席洪秀柱推動通過的政綱中，省略「一中各表」，只剩「九二共識」四字提出過批評，並多次強調提及「九二共識」，後面就一定要接「一中各表」四個字，並對洪秀柱主張兩岸簽訂和平協議有所質疑，但吳敦義今晚在回覆給習近平的電文中，提及「期盼貴我兩黨持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化．．．」，不但未提「一中各表」，還說要推動兩岸和平制度化。
吳敦義在文中先說，一九九二年國共雙方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表達」的共識基礎上，歷經多年努力，推動制度化協商，簽署多項協議，從緊張對立到和平發展，成效有目共睹，「如今兩岸交流溝通管道有所阻礙，本人將帶領全黨同志承擔重任，為兩岸人民的生活福祉、權益保障、社會經濟交流、文化傳承創新，繼續奮力向前」，文末以「106（2017）年」紀年。
習近平在賀電中除了祝賀吳敦義當選，並重彈堅持「九二共識」、堅定反對「台獨」的舊調。
習近平說，「二００八年以來，貴我兩黨秉持共同政治基礎，推動兩岸關係和平發展，成果豐碩。當前，兩岸關係和平發展面臨挑戰，切望兩黨以兩岸同胞福祉為念，堅持『九二共識』，堅定反對『台獨』，把握兩岸關係和平發展正確方向，同為中華民族偉大復興而奮鬥之。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮顯靈 金蛾駐留靈堂 葬儀社人員稱奇
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 自由談》小英的功過
- 日職》樂天小將延長賽敲致勝轟 羅德吞本季最快30敗（影音）
- 陸地排碳 證實會影響東沙環礁
- 望月橋要「換妝」 5月22日起封橋
- 時報廣場衝撞案 男被捕後還嗆：想殺了他們全部
- 國中會考嚴防停電 緊盯亮度檢測
- 11度入選第一隊 大帝準備登寶座
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 中職Live》蔣智賢猛打賞 兄弟擊敗統一
- 《春花望露》情侶檔12月結婚！ 文汶甜嫁吳皓昇
- 軍方廢油管漏油「未開罰」 基市府：依法行政
- 林依晨拍戲曾有生命危險 導演「綁鉛塊跳海」
- 燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒
- 劣！客家戲曲王子竟踹打女學生
- 【人生小景】謀生
- 假車禍？鐵馬逆向撞小黃 婦人骨折當場送醫
- 獎學金基金通私庫 竹教大校長陳惠邦判刑
- 玉山盃青棒賽5.23開打 高雄拚首冠
- 搞大小女友肚子 找少年扮父騙診所墮胎判刑3月
- 阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查
- 女校長退而不休 跑全台演講
- 牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高
- 公民團體齊喊︰停發六輕許可證
- 影帝江彬A表弟 吞了唐伯虎的畫
- 〈謠言終結站〉孕婦飲食決定寶寶膚色？ 醫：取決於基因
- 黑心鮑魚 逾萬公斤過期改標賣
- 自由廣場》新聞內容NCC都不管？
- 外籍補教師 台南教局：也要有良民證
- 「騎士非怪物」矮湯力擋連勝路
- 81歲翁住10年遇死劫 女婿不敢讓岳母知道
- 李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模
- 大樹旺來之旅有昭和fu 日本遊客難忘
- 木村拓哉坎城洩老態 草彅剛溜狗路邊拭淚
- 大巨蛋去留i-Voting 柯：依法行政
- 夏妝放電眼彩 輕抹服貼光透
- NBA》塞爾提克慘遭騎士血洗 哈佛德：球隊團結備戰
- 豬哥亮頭七做這事消病痛 法師一句話讓謝順福鬆口氣
- 亞洲U23女排賽》台灣拍下伊朗 今抗日搶進決賽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吳敦義回覆習近平賀電 只提九二共識 未接一中各表
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分