馬英九向新黨魁道賀 籲吳敦義整合國民黨贏得民心
2017-05-20 23:08
〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義在今天國民黨主席選戰中當選，前總統馬英九辦公室晚間發布新聞稿表示，除了欣慰黨主席選舉圓滿落幕，也恭喜吳前副總統順利當選。並呼籲吳敦義選後能整合國民黨，帶領國民黨贏得社會信任與民心。
國民黨主席選舉結果晚間出爐，吳敦義得票14萬4408票，得票率52.24％過半當選。並將於8月20日上任，任期4年。
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