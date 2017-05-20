美聯社：中國逼迫承認92共識未果 逐步打壓台灣

總統蔡英文今就職滿週年。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-20 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今執政滿週年，美聯社撰稿表示台灣在過去一年來，雖致力於維持與盟國、美國良好關係、及致力讓台灣被國際所見，但因中國日益嚴重的打壓，使得台灣的國際地位陷入更大的考驗。

蔡英文執政滿週年，外媒無不聚焦在這位台灣首位女總統的外交與兩岸政策走向，包括括中非國家聖多美普林西比（Democratic Republic of Sao Tome and Principe）與台灣斷交、WHA未獲邀請、斐濟撤館等等外交考驗，都是在川蔡通話後，中國揚言對台祭出制裁後發生。

據《美聯社》報導，因中國逼迫蔡英文政府承認92共識未果，除了斷絕雙方官方來往管道外，更逐步嚴重打壓台灣，使其過去一年來在國際上的空間更加緊縮，更顯孤立無援。即便如此，蔡英文仍努力維持與盟國、美國間良好的合作關係，同時聚焦在國內政策上的發展。

北京同時也試圖施加經濟壓力，台灣今年第一季度的中國遊客比率下降了10%，但因日、韓旅客來台消費額增加，因此填補了中客流失的空缺。

面對北京政府施壓，北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）表示，這樣的舉動只會讓台灣人更加不滿，非常不智，並直言台灣過去數十年來都活在中國的壓力之下，不認為蔡英文會因此退讓。