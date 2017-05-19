陳水扁抵達凱達格蘭餐會 群眾高呼「阿扁總統加油」

凱達格蘭基金會19日舉辦感恩募款餐會，前總統陳水扁（前排左二）申請參加獲准。（記者簡榮豐攝）

2017-05-19 20:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統陳水扁今晚參加凱達格蘭基金會感恩募款餐會，現場席開200桌，前副總統呂秀蓮及前行政院長游錫堃皆出席餐會，陳水扁在7點半左右到達會場，面對大批媒體未發表任何談話，隨即慢慢走入會場，支持群眾熱情高呼「阿扁總統加油」。

針對台中監獄提出「五不」要求呂秀蓮稍早受訪表示，台灣是民主自由國家，陳前總統有談話的權利；前行政院長游錫堃則說，希望阿扁被政治迫害官司能一一平反。

台北市長柯文哲則不受訪直接進入會場，向已先到場的前總統府資政彭明敏等人一一握手致意；民進黨團總召柯建銘也到場迎接陳水扁，陪扁一同進入餐會會場。