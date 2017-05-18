彰議員抨一例一休惡法 要魏明谷直接向總統諫言
2017-05-18 19:00
縣議員劉淑芳抨擊備受勞資爭議的一例一休是惡法。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕一例一休的爭議話題持續在彰化縣議會發酵，縣長魏明谷曾表明彰化縣對廠商的輔導期將無限期延長，但藍綠議員今天仍再要求，在地方無法自訂自治條例的情況下，應由執政綠營縣市魏明谷帶頭，聯合其他縣市首長，一起向總統蔡英文諫言，修改一例一休的不合理規定，取消對加班時數的管控，尊重勞資雙方的協議。
國民黨縣議員劉淑芳質詢指出，南投縣長林明溱首開反對全面實施一例一休，擬以訂定自治條例，為南投縣廠商和勞工解套，馬上被勞動部以會與母法牴觸為由打槍，而法有良法和惡法兩種，引起廣大反彈和爭議的就是惡法，偏偏惡法也是法，造成企業主和勞工痛苦。
劉淑芳表示，民進黨已完全執政，惡法行不通，地方政府就不能只是消極作為，應有所為，縣長魏明谷應連署其他縣市政府首長，直接向總統蔡英文反映地方民意和意見，不能只靠無限期延長輔導而已。
民進黨縣議員賴清美表示，政府對一例一休管太多的結果，造成企業主難經營、勞工失去工作機會，每個月加班費被法規綁得死死，而政府因法規爭議被臭罵，原本是政府照顧勞工的美意，卻反而變成3輸局面。
對此，勞工處長吳蘭梅說，勞工處以輔導為主，原則上不會主動稽查，但若接獲檢舉案件仍會處理。
魏明谷表示，很多中年勞工跟他說「中年還有工作可做可賺錢是最快樂的事！」 他感同身受，知道勞工的心聲，但地方政府沒有法案的提案權，接下來要如何處理一例一休的爭議問題，主導權在中央，他主張政府要全面落實周休二日，加班需彈性，由勞資雙方協商好就好，只要資方不強迫，政府可以不用管那麼多。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 吳釗燮接總統府秘書長 嚴德發接國安會秘書長
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 台灣世代智庫民調：就職週年 蔡不滿意度逾5成
- 柯建銘轟司改國是會議 立法院不會照單全收
- 立院明將續空轉 廖國棟：用杯葛讓民進黨反省檢討
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 少子化造成超額老師 中市議員質疑介聘制度
- 超越0.04％！ 南投咖啡評鑑飄香兩天
- （影音）豬哥亮信偏方草藥排毒 楊烈目睹「一直瀉拿命開玩笑」
- 台股收盤下跌44.22點 報9969.45點
- 老建築花磚 設計師記錄回憶
- 嘉市探索體驗學校 下月試用
- 翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 《中英對照讀新聞》People are so sick of logos that they tend to slice them from clothes－人們厭倦商標傾向將其從衣服上移除
- 台鐵企工只進不出？ 產工嗆：6月扣會費就提告
- 持假護照闖關成功4次 連一鮑魚前負責人遭訴
- 資安業者推免費工具 可檢查「WannaCry」漏洞
- 司改會議》委員提案 未成年情侶年齡差3歲內嘿咻免罰
- 花蓮玉里高中完全免試入學 餐飲科爆滿
- 不必跑遠 竹北新瓦屋也看得到荷花
- NBA》詹姆斯豪取38分 騎士季後賽9連勝輕取綠衫軍
- NBA》你要守我？詹皇又被嘲諷不尊重對手（影音）
- MLB》何曼再見全壘打 響尾蛇11局氣走大都會
- 中職Live》蘇智傑敲安 獅先馳得點
- 台農發租地種鳳梨釋迦 農友擔心與民爭利
- 1份導覽折頁成本68元 議員批納稅錢亂花
- 4校推實驗教育 桃園國中八月先招生
- NBA》熱血！綠軍小將「顏扣」讓詹皇付出代價（影音）
- 台股開盤下跌61.03點 報9952.64點
- 香港美食大獎 經國學院奪一銀二銅
- 張藥房原址重建 劉政鴻稱依法拆除
- 2015年選秀好狂 造就兩個四割男
- 警民合作攔阻詐騙案件 獲李進勇表揚
- 首季DRAM合約價上漲逾三成 第二季預估漲一成
- 洗錢防制 民眾、銀行一起來！
- 歷時8年拍攝 台中國家歌劇院紀錄片28日首播
- 義大利盃》阿爾維斯凌空抽射 尤文圖斯完成3連霸（影音）
- 熱氣球光雕音樂會首場6月3日台北自由廣場演出
- 中客不來害夜市一直倒？網友點出關鍵原因...
- 柯米爆料干預司法 川普公開抱怨：對我不公平
- 陳奕迅2曲唱反調 暌違3年推國語新歌
- 製冰廠運送不衛生 衛生局限期改正
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：彰議員抨一例一休惡法 要魏明谷直接向總統諫言
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分