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彰議員抨一例一休惡法 要魏明谷直接向總統諫言

縣議員劉淑芳抨擊備受勞資爭議的一例一休是惡法。（記者張聰秋攝）

2017-05-18  19:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕一例一休的爭議話題持續在彰化縣議會發酵，縣長魏明谷曾表明彰化縣對廠商的輔導期將無限期延長，但藍綠議員今天仍再要求，在地方無法自訂自治條例的情況下，應由執政綠營縣市魏明谷帶頭，聯合其他縣市首長，一起向總統蔡英文諫言，修改一例一休的不合理規定，取消對加班時數的管控，尊重勞資雙方的協議。

國民黨縣議員劉淑芳質詢指出，南投縣長林明溱首開反對全面實施一例一休，擬以訂定自治條例，為南投縣廠商和勞工解套，馬上被勞動部以會與母法牴觸為由打槍，而法有良法和惡法兩種，引起廣大反彈和爭議的就是惡法，偏偏惡法也是法，造成企業主和勞工痛苦。

劉淑芳表示，民進黨已完全執政，惡法行不通，地方政府就不能只是消極作為，應有所為，縣長魏明谷應連署其他縣市政府首長，直接向總統蔡英文反映地方民意和意見，不能只靠無限期延長輔導而已。

民進黨縣議員賴清美表示，政府對一例一休管太多的結果，造成企業主難經營、勞工失去工作機會，每個月加班費被法規綁得死死，而政府因法規爭議被臭罵，原本是政府照顧勞工的美意，卻反而變成3輸局面。

對此，勞工處長吳蘭梅說，勞工處以輔導為主，原則上不會主動稽查，但若接獲檢舉案件仍會處理。

魏明谷表示，很多中年勞工跟他說「中年還有工作可做可賺錢是最快樂的事！」 他感同身受，知道勞工的心聲，但地方政府沒有法案的提案權，接下來要如何處理一例一休的爭議問題，主導權在中央，他主張政府要全面落實周休二日，加班需彈性，由勞資雙方協商好就好，只要資方不強迫，政府可以不用管那麼多。

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  • 劉淑芳議會質詢拿出海報，要求魏明谷帶頭連署其他縣市首長，一起向總統蔡英文諫言修改一例一休受爭議的地方。（記者張聰秋攝）

    劉淑芳議會質詢拿出海報，要求魏明谷帶頭連署其他縣市首長，一起向總統蔡英文諫言修改一例一休受爭議的地方。（記者張聰秋攝）

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