WHA入場旁聽？ 陳時中：抱著很小的期待
2017-05-18 09:43
〔記者林惠琴／台北報導〕台灣從2009年起，以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）多年，但今年卻因為兩岸政治因素而遭阻擋參與，衛福部長陳時中今天出席立法院衛環委員會報告前受訪指出，情勢險峻，自己抱持很小的期待，定義此次前往WHA是「開始行動」、「為未來參與做第一步的準備」！
陳時中表示，此次前往WHA除了自己以外，還有顧問郭旭崧等人，以及相關單位署長。
對於WHA能不能入場旁聽？有無把握？如何評估？陳時中坦言自己「抱著很小的期待」，但強調有關外交事務由外交部處置，他們很積極聯絡友好的國家來為我們發聲，相信屆時當然也會有其他國家聲援我們；至於雙邊或多邊會談的準備，目前不便透露相關訊息，因為情勢險峻，曝光太多訊息可能會干擾會議進行。
由於此次WHA台灣並未獲得邀請函，媒體詢問陳時中如何定位此行，他說，就是「開始行動」、「為未來參與做第一步的準備」！
另外，針對外傳7月內閣可能出現變動，陳時中笑稱「這個問題不該問我」，強調上位者自己有通盤的考量，相信一定會做出最佳的判斷，依照整體的情勢做最好的安排。
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