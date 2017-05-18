| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄驚悚命案 女子遭兄斷頭亡 千萬富翁是你嗎？1-2月千萬中獎發票7張未領 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 政治

WHA入場旁聽？ 陳時中：抱著很小的期待

2017-05-18  09:43

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣從2009年起，以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）多年，但今年卻因為兩岸政治因素而遭阻擋參與，衛福部長陳時中今天出席立法院衛環委員會報告前受訪指出，情勢險峻，自己抱持很小的期待，定義此次前往WHA是「開始行動」、「為未來參與做第一步的準備」！

陳時中表示，此次前往WHA除了自己以外，還有顧問郭旭崧等人，以及相關單位署長。

對於WHA能不能入場旁聽？有無把握？如何評估？陳時中坦言自己「抱著很小的期待」，但強調有關外交事務由外交部處置，他們很積極聯絡友好的國家來為我們發聲，相信屆時當然也會有其他國家聲援我們；至於雙邊或多邊會談的準備，目前不便透露相關訊息，因為情勢險峻，曝光太多訊息可能會干擾會議進行。

由於此次WHA台灣並未獲得邀請函，媒體詢問陳時中如何定位此行，他說，就是「開始行動」、「為未來參與做第一步的準備」！

另外，針對外傳7月內閣可能出現變動，陳時中笑稱「這個問題不該問我」，強調上位者自己有通盤的考量，相信一定會做出最佳的判斷，依照整體的情勢做最好的安排。

相關影音

廣告
  • 衛福部長陳時中今天出席立法院衛環委員會，回答媒體詢問WHA相關議題。（記者張嘉明攝）

    衛福部長陳時中今天出席立法院衛環委員會，回答媒體詢問WHA相關議題。（記者張嘉明攝）

  • 衛福部長陳時中。（記者張嘉明攝）

    衛福部長陳時中。（記者張嘉明攝）

  • 衛福部長陳時中今天出席立法院衛環委員會。（記者張嘉明攝）

    衛福部長陳時中今天出席立法院衛環委員會。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 內閣 衛福部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：WHA入場旁聽？ 陳時中：抱著很小的期待


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.