蔡政府上任將滿週年 網友好評度最高閣員竟是他！

行政院長林全網路討論聲量最高。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-17 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文20日就職滿週年，《網路溫度計》運用數據分析，發現蔡政府內閣討論聲量最高的閣員為行政院長林全，討論聲量超過7萬，遠高於第2、3名的交通部長賀陳旦、國防部長馮世寬，另外好評度最高的閣員為僑委會委員長吳新興。

《網路溫度計》利用網友討論聲量，分析林全內閣的整體表現，討論聲量最高的是林全本人，他的討論聲量高達70822，但負評度也排進前10，可能與林全過去幾次失言有關。至於排第2的賀陳旦，他在過年大塞車時講出「自己的選擇自己負責」，此後聲量就居高不下；另外屢上狂新聞的馮世寬，也因為給自己打100分、稱自己帥過韓星宋仲基，網路討論聲量緊追賀陳旦。

網站也統計出好評度最高的閣員，僑委會委員長吳新興以58.68%成為好評度最高閣員，其次為科技部部長陳良基、文化部長鄭麗君。網站分析，吳新興雖無明確「有感」的政策，但言論帶來的正評、沒有特別的負面行為，使得他獲得了最高的好評。

至於負評度最高閣員，則由被戲稱為「妣考邱」的法務部長邱太三奪下，他的負評高達37.15%、財政部長許虞哲以37.05%緊咬、行政院發言人徐國勇則名列負評榜第三名。

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