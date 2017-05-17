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蔡英文上任將滿週年 成討論聲量最高政治人物！

2017-05-17  14:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文20日就職將滿週年，《網路溫度計》運用數據分析蔡英文執政，發現執政一年來網路討論聲量超過50萬，成為半年內網路討論聲量最高的政治人物，認為她「的確是大刀闊斧地在推行改革」。

《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出蔡英文上任一年來的網路口碑，結果發現她的討論聲量是半年來最高的台灣政治人物，僅上任一年就有超過50萬討論聲量，尤其以去年9月3日的「反污名、要尊嚴」軍公教大遊行、國慶演說重申兩岸關係的觀點，成為網友討論量最高的議題。

網站整理出蔡英文臉書的經營狀況，共有1150萬人曾為蔡英文按過讚，其中超過6成5都是男性使用者。網站分析，因男性普遍較關心政治，過去一年來許多政策影響對象也是男性。

至於臉書主要討論者也多是年長男性，以35至44歲男性、55至64歲等壯年、中老年男性為最主要意見領袖，年輕族群只是跟隨族群，女性與蔡英文互動也較弱。

網站也分析，蔡英文上任一年，網路正面評價跌至26%，負面評價增加至33%，可能與重大政策有關，一例一休、同性婚姻、年金改革等議題都引起不小討論爭議，網站認為政治無法讓每個人滿意，改革需要蔡英文的智慧領導。

蔡英文就職一週年！內閣人物網路風雲排行榜全解密！

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  • 總統蔡英文執政將滿週年，網路討論聲量已超過50萬。（記者王藝菘攝）

    總統蔡英文執政將滿週年，網路討論聲量已超過50萬。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 網路溫度計 蔡執政週年 蔡英文 討論聲量
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