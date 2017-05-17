WHO未邀台灣 民團521遊行向世界發聲

台灣健康空氣行動聯盟表示，５２１將舉辦遊行向ＷＨＯ喊話、聲援台灣（記者彭琬馨攝）

2017-05-17 12:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃上午表示，世界衛生組織今年未邀請台灣出席世界衛生大會，聯盟將在5月21日舉辦遊行，以英文排字向WHO喊話、向世界發聲，聲援台灣；台大公共衛生院副院長詹長權也表示，台灣的報告在WHO裡面都沒有，質疑WHO沒有正確資訊容易誤判，也可能產生全球防疫漏洞。

台灣健康空氣行動聯盟、民進黨立委劉建國與多個民間醫療團體上午召開記者會，除宣布將舉辦遊行聲援台灣外，也盼WHO秘書處回心轉意，及時邀請台灣出席WHA大會。台大公共衛生學院副院長詹長權強調，世界衛生組織要維護全世界健康，資訊及時的分享很重要，台灣2300萬人的資訊也該被納入；詹長權說，台灣現在還沒辦法跟WHO建立點對點的即時性報告，這種非雙向的溝通容易產生防疫漏洞，強調台灣已經做好準備，「WHO沒有我們會很遺憾」。

民進黨立委劉建國質疑，世界衛生組織將台灣屏除在外，怎麼能稱得上是「世界」的組織，呼籲全台民眾521共同站出來，替台灣發聲。