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陸委會擬改納立院國防外交委員會？邱垂正：尊重

2017-05-17  09:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院時代力量黨團將推修法，將陸委會改歸立法院外交及國防委員會審查範疇，時力立委林昶佐並表示，外交及國防委員會每天討論議題都與中國有關，但陸委會卻非委員會主義監督對象，為符合工作重點、因應實際需求而提出修法。

對此，陸委會副主委邱垂正今列席國防外交委員會，會前受訪表示，陸委會依據憲法、「兩岸人民關係條例」及相關法律處理中國事務，一貫堅定，「對於立院要我們來這邊備詢，都尊重立法院處理與安排。」

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  • 立法院時代力量黨團擬推修法，將陸委會改納立法院外交及國防委員會審查範疇，陸委會副主委邱垂正今表示尊重。（資料照，記者廖振輝攝）

    立法院時代力量黨團擬推修法，將陸委會改納立法院外交及國防委員會審查範疇，陸委會副主委邱垂正今表示尊重。（資料照，記者廖振輝攝）

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