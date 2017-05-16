防制國際洗錢 台灣是教廷亞太第一個合作國家
〔記者呂伊萱／台北報導〕國際洗錢手法推陳出新，為防制國際洗錢與資恐合作，我國與教廷於當地時間昨天簽署合作備忘錄。台灣是教廷在亞太地區第一個簽署合作的國家。外交部表示，教廷是我國極重要的邦交國，雙方共享普世價值，邦誼堅實穩固，未來將積極增進與教廷各相關領域交流合作，深化雙方實質關係。
我國法務部調查局洗錢防制處長李宏錦與教廷金融資訊處處長盧薩（Tomasso di Ruzza），於梵諦岡時間5月15日，在梵蒂岡城內完成簽署《關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情資交換合作瞭解備忘錄》，我駐教廷大使李世明見證簽署儀式。
外交部表示，我國自2016年10月起，依據「防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準」，與教廷展開洗錢防制與資恐合作事項的協商，歷經數月磋商，最終獲得共識。根據備忘錄內容，雙方將就打擊洗錢、防制洗錢前置犯罪、與涉嫌資助恐怖主義的金融資訊等項目進行合作。
李宏錦表示，洗錢手法推陳出新，利用高科技、跨國貿易、虛擬貨幣或慈善機構等，防不勝防。透過此次宣示合作，李宏錦說，未來若教廷疑慮有人透過台灣銀行系統進行不法交易，就可和台灣調閱資料，反之亦然。
教廷近年致力於改革銀行運管，已與39個國家簽署防制洗錢相關備忘錄，台灣是教廷在亞太地區第一個簽署合作的國家；台灣則已與42個國家簽署相關備忘錄。
外交部昨晚發布新聞稿表示，教廷是我國極重要的邦交國，雙方共享普世價值，我與教廷邦誼堅實穩固。該備忘錄的簽署，顯示我與教廷合作交流頻繁密切，未來仍將積極增進與教廷交流合作，持續深化雙方實質關係及邦誼。另，教廷「世界主教會議」秘書長巴迪謝里樞機主教（Lorenzo Card. Baldisseri）正訪台，將晉見副總統陳建仁並出席亞洲地區主教會議。
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