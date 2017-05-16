羽球國手被爆訓練用二手爛球 球衣賽前才到

黃國書在記者會上展示掉毛的羽球。（記者蘇芳禾攝）

2017-05-16 11:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣羽球球后戴資穎屢創佳績，不過羽球協會卻多次爆出問題，在球衣不合身後，民進黨立委黃國書今天又召開記者會爆料，國訓中心拿二手爛球給國手訓練，廠商贊助的新球疑似遭掉包，且國手們後天就要赴澳洲蘇迪曼盃出賽，卻到現在還沒拿到球衣，重演戴資穎事件。

國訓中心執行長林晉榮表示，羽球應該沒有掉包問題，總教練如果可以用舊球訓練戴資穎到這麼厲害，也是不簡單；球衣今天就會寄到國訓中心。

台灣羽球選手屢在國際賽事中締造佳績，不過選手卻多次因為球鞋、球衣不合身槓上羽球協會。在戴資穎事件後，也有越來越多選手出面要求改革單項協會。

黃國書說，贊助廠商會把新的羽球整箱直接寄到國訓中心，也有一名羽協派駐的廖姓教練簽收，結果球到了國訓中心選手的手上，卻變成二手爛球，且有的還不是贊助廠商品牌的羽球。「明明教練都簽收了，為什麼會這樣？是不是被掉包？」

黃國書拿著掉毛的羽球和爆料照片說，羽球是我們台灣未來可以在亞運、奧運奪牌的強項，很多選手世界排名都很好，不過在國訓中心卻長期都用這樣的爛球、二手球，「連一般民眾在羽球館都不會用這種爛球！羽毛都掉了！」而國手們長期都敢怒不敢言。

此外，黃國書也爆料，國手們5月18日（後天）要出發赴澳洲比賽蘇迪曼盃，卻到現在還沒拿到球衣。「戴資穎之前才因為賽前拿到球衣，不合身也來不及換，如果又不合身要怎麼辦！」

體育改革聯會（體改聯）代表呂季鴻表示，在羽球球衣不合身事件爆發後，也有教練公開在網路上表示排球也有類似狀況，甚至到了機場才在發球衣，選手請教練跟協會反映，協會卻要求他們循「正常管道」反映。冰球協會也有人跟體改聯接觸，投訴比賽前一天才發裝備。

國訓中心執行長林晉榮回應，他到國訓中心只有四個月，羽球使用、球拍、器材的品牌和新舊狀況，一向都尊重教練。之前的球衣不合身問題，已經在做處理。

林晉榮表示，國訓中心的羽球長期由羽球協會送到國訓中心，總教練有需要新球就會提供。而舊球使用在擊球訓練的時候，也是一種訓練的技巧和方法，應該會新、舊搭配，全部用二手球訓練或掉包的可能性很低。

至於立委質疑又發生羽球球衣賽前才送到的問題，體育署競技組組長洪志昌解釋，協會在5月4日就做套量，到日本公司訂製後寄來台灣，今天會直接寄到國訓中心給選手。「會讓國手們試到沒問題為止。」

黃國書聽完後痛批，「世界上有哪些國家訓練選手用這種爛球？你剛剛說尊重教練選擇這樣的球訓練，你講一個例子出來？哪一個國家用這種爛球？」黃國書表示，限國訓中心一週內查明羽球是否被掉包，此外，以後國際賽事的球衣至少要在出發前兩週給選手。林晉榮也當場允諾。

相關影音