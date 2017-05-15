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勒索病毒難擋 他酸台灣中了「ChinaGgyy」病毒
2017-05-15 20:08
台灣賦格自創「ChinaGgyy」勒索病毒，大酸中國長期在國際舞台打壓台灣。（圖擷自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒軟體「WannaCry」橫行全球，，中毒電腦所有檔案被強制封鎖並加密，受害方要支付贖金才能解密，臉書粉專「台灣賦格」也跟上時事猛酸中國，聲稱有長期勒索台灣的「ChinaGgyy」病毒，要求台灣承認一中，否則不讓台灣連上國際網路。
臉書粉專「台灣賦格」今天貼文，自創出惡搞中國的「ChinaGgyy」勒索病毒，還模仿中毒畫面並寫道，「Ooops, Taiwan not invited to WHA！」，大酸中國長期在國際舞台打壓台灣，並呼籲台灣人別跟這種惡霸病毒妥協。
文中表示，「WannaCry勒索病毒災情頻出，台灣早就有ChinaGgyy勒索病毒，前者要錢，後者一直喊九二共識、兩岸同屬一中，台灣不答應就沒辦法連上國際網路。」
台灣賦格整理出「WannaCry」和「ChinaGgyy」的共通點，兩者雖然都聲稱答應要求就能解決問題，但真正的治本方法是更新並清除病毒，台灣應該更新思維，把沒用的中國病毒趕出台灣。
網友看完後表示認同，有人直說「我居然相信了」也有人認為「這兩個拿來相比真貼切，突顯中共的本質」、「實在太中肯了」、「原來我們中毒很久了」。
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