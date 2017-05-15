宜蘭綠營3鄉長結盟 共推1人爭取參選下屆縣長

2017-05-15 18:59

［記者江志雄／宜蘭報導］民進黨籍的宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和及三星鄉長黃錫墉達成共識，將共推一人爭取黨內提名，參選下屆宜蘭縣長。

宜蘭市長江聰淵、宜蘭縣議員黃適超，同屬民進黨新潮流系，去年10月透過民調整合，江以些微差距勝出，代表新系爭取民進黨下屆宜蘭縣長提名，江聰淵隨後頻頻造勢，最近更應邀赴美，持國旗到大聯盟皇家隊主場開球，創造不少話題。

就在此時，謝燦輝、江永和、黃錫墉今天拋出「三鄉合作聯盟」訊息，敲定明天上午11點在宜蘭縣政府門口宣布「結盟」，因時間點相當巧合，引起諸多聯想。

謝燦輝說，他們3人已做了2任鄉長，沒有連任壓力，政績可受公評，均獲支持者勸進競選縣長，為了避免競爭傷和氣，同意共推一人爭取民進黨提名，延續宜蘭綠色執政，不排除任何方式協調，也沒有時間表。

江永和說，擔任首長期間，在地方上默默耕耘，雖然沒有宣傳，相信鄉民有目共睹，他認為，努力應該被看見，並受到鼓勵，選務實的人比較重要，3人中若確定出線人選，其他2人同意全力輔選。

黃錫墉說，參與「結盟」的3名首長各有政績，若捉對廝殺，對民進黨不好，更是支持者不樂見，為凝聚向心力，他主張採用協商手段推出一人參選，愈快愈好，最好在本月底前產生人選，以利選戰布局。