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后里交流道出口交通亂 洪慈庸會勘擬改善

相關單位會勘國道一號后里交流道北上匝道出口。（記者張軒哲攝）

2017-05-15  15:47

〔記者張軒哲／台中報導〕國道一號后里交流道北上出口接甲后路段，車輛頻繁，民眾下交流道往后里市區僅有單一匝道口並無分流引道，轉向車流皆需停等紅燈後才能左右轉，導致駛出交流道車輛回堵，影響行車安全。經立委洪慈庸召開現地會勘要求改善回堵影響，高公局也承諾將於年底完成改善工程，並降低未來花博對當地交通衝擊。

后里交流道匝道口易堵塞，長期引起用路人抱怨，洪慈庸會同高公局、台中市政府建設局、交通局與市議員翁美春會勘。決議於現有車道基礎上，另增設后里交流道右轉引道。台中市政府建設局、台中市政府交通局需先行整體規劃路口評估，並將評估方案送高公局。

近日甲后路拓寬工程即將完工，交通局亦完成相關平面道路規劃，為考量行人安全 ; 建設局已經取消鄰近交流道人行道施工，避免發生交通事故及預留工程腹地。此外，高公局將依照會勘結論，先行辦理工程規劃引道增設與閘口拓寬工程，預計於106年底完工。

洪慈庸表示，本項工程除了可以改善居民原有交通回堵問題外，也因應2018花博、中部科學園區后科路開通以及甲后路橋樑拓寬完工之後帶來大量車潮 ，降低交通衝擊。

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