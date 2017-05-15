好腫！世大運不能揮台灣國國旗 柯被打臉

參觀世大運賽事的服裝、旗幟成為議員質詢焦點，讓柯文哲難以回應，和秘書長蘇麗瓊（左）在台上面面相覷。（記者廖振輝攝）

2017-05-15 15:27

〔記者郭安家／台北報導〕北市府定調，世大運期間民眾可持國旗、中華民國大專院校體育總會會旗，在觀眾席為我國選手加油。無黨籍台北市議員童仲彥今上午於議會，針對市長柯文哲就「2017世大運、台北市維安政策」專案報告時，持台灣國國旗還問台北市長柯文哲「可否這樣出席？」柯回應說「可以。」豈料，柯文哲疑似又口誤，北市府秘書長蘇麗瓊稍晚表示，市長可能不清楚旗幟的定義，世大運觀眾席不能帶政治性旗幟。無疑打臉柯文哲。

童仲彥上午穿著印有「Taiwan」的T恤、持台灣國國旗，詢問柯文哲能否帶入場？一旁的體育局長鄭芳梵先代答指，「沒問題，不會因為舉旗子就變恐怖份子，只要沒有干擾到比賽。」童頻追問「這支旗子（台灣國）呢？」但鄭芳梵、稍後上備詢台的北市府秘書長蘇麗瓊，數度被打斷、無法回應，未料，柯鬆口回應「可以。」

蘇麗瓊下午受訪表示，市長可能不清楚旗幟的定義，世大運觀眾席不能帶政治性旗幟，而除了國旗、中華民國大專院校體育總會會旗，其他旗幟都是國際大學運動總會（FISU）認定的政治旗子，因FISU希望大學生單純參加運動比賽；不過，她也感概國內平常應針對國旗問題，進行努力溝通。

對於柯文哲態度，北市府副發言人陳思宇表示，運動賽事應回歸運動本質，市府歡迎也邀請市民朋友到場替選手加油，也會依照國際大型賽事入場規定，主要還是以不影響賽事進行為最大原則。

市府官員坦言，依國際大型賽事慣例，涉及非比賽相關的政治、宗教、種族符號圖騰及相關標語，不得進入任何國際體育賽事現場。

世大運觀眾席可持國旗、體育總會會旗，執委會發言人楊景棠說明，旗幟仍須符合長2公尺、寬1公尺之規定，預計7月將對外說明世大運相關違禁品規定；並呼籲民眾，「運動歸運動、政治歸政治」。

另外，根據體育署所述的奧會模式，觀眾席上觀眾可以持國旗，只要不干擾比賽進行，主辦單位無權干涉。奧會模式另規定，在國外所舉辦的重要正式國際賽事，則依門票規範辦理，例如本屆里約奧運門票須知中，加註不能揮舞非參賽國的旗幟，導致有外國人持我國國旗遭到禁止。