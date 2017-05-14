又要辦論壇 柯P：兩兆元公保地不曉得怎解決

2017-05-14 12:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市共有價值2兆元的公共設施保留地未徵收，日前未徵收公保地主到市府抗議。對此，柯文哲今天受訪說，市府正在想辦法解決，但坦承還是很難解。他說，根據自己的估計，公保地需要北市府10年總預算才能償還。柯文哲說，政府劃設民地為公共設施卻沒有錢去買，等於政府強占民間土地，要怎麼補償自己也不知道。他說，最近會再針對這個問題，在6月30日前舉辦一次論壇。

柯文哲說，現在使用的很多道路面積都是民地，要徵收又沒錢，又不可能讓他封路，表示50年累積問題怎麼解決，不曉得要怎麼辦。