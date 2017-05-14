| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
悲傷母親節！同學相約戲水 15歲國中男生溺斃 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 政治

又要辦論壇 柯P：兩兆元公保地不曉得怎解決

2017-05-14  12:32

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市共有價值2兆元的公共設施保留地未徵收，日前未徵收公保地主到市府抗議。對此，柯文哲今天受訪說，市府正在想辦法解決，但坦承還是很難解。他說，根據自己的估計，公保地需要北市府10年總預算才能償還。柯文哲說，政府劃設民地為公共設施卻沒有錢去買，等於政府強占民間土地，要怎麼補償自己也不知道。他說，最近會再針對這個問題，在6月30日前舉辦一次論壇。

柯文哲說，現在使用的很多道路面積都是民地，要徵收又沒錢，又不可能讓他封路，表示50年累積問題怎麼解決，不曉得要怎麼辦。

廣告
  • 針對台北市有價值2兆元的公共設施保留地未徵收，台北市長柯文哲坦言，要怎麼補償自己也不知道。在6月30日前會舉辦一次論壇。（記者廖振輝攝）

    針對台北市有價值2兆元的公共設施保留地未徵收，台北市長柯文哲坦言，要怎麼補償自己也不知道。在6月30日前會舉辦一次論壇。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公保地 公共設施保留地 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：又要辦論壇 柯P：兩兆元公保地不曉得怎解決


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.