因應勒索病毒 政院：部會電腦更新至最新狀態

2017-05-14 12:01

〔記者羅添斌／台北報導〕針對勒索病毒，行政院資通安全處今日表示，至目前為止，國內政府機關、醫療院所或公共設施，沒有傳出受到攻擊的情形。

但為了積極防範，資安處表示，政府採取最新因應作為， 今天請各部會資訊主管在上班前，先檢查機關內電腦更新至最新狀態；今天將勒索病毒連結的主機網址，直接在GSN（政府網際服務網，Government Service Network）中阻擋。

資安處指出，請金管會與金融機構、通傳會與電信業者及衛福部與醫療院所，保持密切聯繫，若有狀況，應即時因應並通報行政院，行政院會適時支援。