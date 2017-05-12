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前瞻麵粉戰 這個男人點名顏寬恒、羅明才

2017-05-12  12:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨立法院黨團杯葛前瞻計畫，11日更祭出麵粉攻勢，場面混亂。民進黨中央黨部今天召開記者會全力反擊，發言人阮昭雄點名包括顏寬恒、羅明才、江啟臣等多位國民黨區域立委阻擋地方建設。阮昭雄說，顏寬恒委員反對前瞻計畫所支持的海線追分大甲鐵路高架化，過去你的父親（前立委顏清標）努力爭取地方經費，難道你要阻擋台中進步嗎？

立法院經濟等委員會11日再度聯席審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立委吹哨子、按喇叭，還潑灑麵粉和水，有網友諷刺，這難道是要「勾芡復國」嗎？民進黨發言人阮昭雄、楊家俍、吳沛憶今天上午召開記者會，點名多位區域藍委阻撓地方建設，也要求藍營地方縣市首長應該要制止黨籍立委。

阮昭雄說，相關民調顯示，有七成民眾支持前瞻建設，五成以上認為國民黨為反對而反對，七成民眾厭惡國民黨杯葛手段。

阮昭雄也點名國民黨彰化立委王惠美、新北市立委羅明才、花東出身的徐榛蔚、台中市立委江啟臣，質疑他們阻礙前瞻計畫在彰化、安坑、花東、台中的相關基礎建設。

楊家俍則點名前桃園縣長吳志揚，當他反對前瞻的同時，也是就是反對他自己一手規劃的桃園綠線捷運。他也請朱立倫等藍營縣市長，要求選區的國民黨立委勿杯葛前瞻，「你們在爭取（預算），他們在抗爭。」

「台灣不要國民黨這樣的豬隊友！」發言人吳沛憶說，這幾天國民黨都在敲鑼打鼓灑麵粉杯葛前瞻，如果國民黨不要這些建設，請國民黨理性告訴大家，國民黨要的是什麼？

吳沛憶說，台灣過去十年對公共投資長期停滯，這次並不是一次要通過八年預算，前瞻的預算每一至兩年為一期，分期編列。這個條例通過後，立法院才能審查預算，立法委員可以理性審查條例。

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  • 阮昭雄點名顏寬恒、羅明才、江啟臣等藍委阻礙地方建設。（記者蘇芳禾攝）

    阮昭雄點名顏寬恒、羅明才、江啟臣等藍委阻礙地方建設。（記者蘇芳禾攝）

  • 民進黨今天公佈國民黨暴力杯葛前瞻計畫的影片。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨今天公佈國民黨暴力杯葛前瞻計畫的影片。（記者蘇芳禾攝）

  • 民進黨點名多名國民黨區域立委，阻撓前瞻計畫所支持的地方建設。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨點名多名國民黨區域立委，阻撓前瞻計畫所支持的地方建設。（記者蘇芳禾攝）

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