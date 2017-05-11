洪秀柱：兩岸簽訂「和平協議」 結束敵對狀態

2017-05-11 15:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席洪秀柱中午至桃園市龍潭區，頒獎給龍潭區退伍軍人協會表揚的模範母親，她說，兩岸的敵對狀態仍然存在，台灣必須跟對岸簽訂「和平協議」，需將兩岸的定位與關係都能確確實實地確定下來，否則對於子子孫孫都是很大的威脅。

洪秀柱說，政府的所作所為，是「違法亂紀」，讓人很失望。國民黨曾有傲人政績，卻遭遇重大挫敗，必須深自檢討，才能讓國民黨更好，並重掌執政權讓國家更好。

「兩岸該如何解除或終結敵對關係，對於台灣的發展非常重要！」洪秀柱強調，過去國民黨執政的8年中，兩岸雖有很好的交流與收穫，但敵對狀態仍在，台灣必須更進一步與對岸簽訂和平協議，希望他們停止對台的軍事威脅、建立軍事互信制度，希望他們給台灣參加國際組織的空間，希望兩岸的定位與關係能確確實實地確定下來，否則對於子子孫孫永遠都是很大的威脅。

洪秀柱說，過去馬英九執政，他只要談經濟、不談政治，要談簡單的事情、不談難的事情，並認定「我們不承認對方、對方也不承認我們，我們互不否認我們彼此的治權」就行，階段性的認知可行，但長久下來仍抱持這樣的認知，就是鴕鳥心態。

洪秀柱強調，台灣必須將鴕鳥心態收起來，不能只談經濟、不談政治，否則兩岸的結永遠打不開，也正好中了民進黨的圈套，讓年輕一代被洗腦，認定「兩岸只要維持現狀就好」，同時還切斷中華文化的臍帶、消滅中華民國與國民黨，朝著一邊一國、兩個國家的方向前進，對台灣的未來是相當大的威脅。