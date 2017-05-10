| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑被張詠芸誘拐上山 顏姓少女找到了！ PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 政治

水泥公會表示 礦業權展限非開發行為

2017-05-10  14:14

〔記者楊雅民／台北報導〕民間環保團體今日於經濟部門口批水泥業環評虛應故事，台灣區水泥公會表示，礦業權展限是單純權利之延續，本質上並非開發行為，依環評法第4、5條規定，開發行為才需辦理環評。

水泥公會表示，環保署及環保團體要求礦業權展限時需要環評，實有違反法律保留原則，一旦貿然通過，因為現行環評程序時程冗長，並容易受到環保團體的影響，對產業經營將充滿高度不確定性。

另「礦業法」修正草案現已於立法院經濟委員會待審中，如再加上草案中規定礦業權到期展限尚未准駁前應停止採礦、礦業權展限須重新申請礦業用地（即重辦環評），定期檢討經濟效益，隨時廢止礦業權等諸多限制。

水泥公會認為，這對水泥產業無異是雪上加霜，也等同是扼殺了命脈，除對國家礦業、產業經營受衝擊外，並將使相關聯的地方產業崩解，嚴重衝擊經濟發展，並造成勞工失業及社會問題。

亞泥則重申，該公司是依法申請礦權展限，絕無任何不法，並支持政府「依法行政」，並保證依規定做好礦場相關的環保、水保及安全措施，讓採礦作業不會危害居民與社區安全。

亞泥並指出，環保團體對亞泥礦權展限案，已多次召開記者會及率眾陳抗，耗費媒體、警力資源，並增加社會、政府的負擔，實非各界所樂見。

環保團體及4名原住民既然已於106年4月12日正式向行政院訴願審議委員會遞送訴願狀提出訴願，理應回歸訴願程序，希望本案一切回歸行政院訴願審議委員會的訴願審理與法律裁判，以昭公信，並還給亞泥一個公道。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 採礦 水泥公會 礦業 礦權展限
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：水泥公會表示 礦業權展限非開發行為


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.