水泥公會表示 礦業權展限非開發行為
2017-05-10 14:14
〔記者楊雅民／台北報導〕民間環保團體今日於經濟部門口批水泥業環評虛應故事，台灣區水泥公會表示，礦業權展限是單純權利之延續，本質上並非開發行為，依環評法第4、5條規定，開發行為才需辦理環評。
水泥公會表示，環保署及環保團體要求礦業權展限時需要環評，實有違反法律保留原則，一旦貿然通過，因為現行環評程序時程冗長，並容易受到環保團體的影響，對產業經營將充滿高度不確定性。
另「礦業法」修正草案現已於立法院經濟委員會待審中，如再加上草案中規定礦業權到期展限尚未准駁前應停止採礦、礦業權展限須重新申請礦業用地（即重辦環評），定期檢討經濟效益，隨時廢止礦業權等諸多限制。
水泥公會認為，這對水泥產業無異是雪上加霜，也等同是扼殺了命脈，除對國家礦業、產業經營受衝擊外，並將使相關聯的地方產業崩解，嚴重衝擊經濟發展，並造成勞工失業及社會問題。
亞泥則重申，該公司是依法申請礦權展限，絕無任何不法，並支持政府「依法行政」，並保證依規定做好礦場相關的環保、水保及安全措施，讓採礦作業不會危害居民與社區安全。
亞泥並指出，環保團體對亞泥礦權展限案，已多次召開記者會及率眾陳抗，耗費媒體、警力資源，並增加社會、政府的負擔，實非各界所樂見。
環保團體及4名原住民既然已於106年4月12日正式向行政院訴願審議委員會遞送訴願狀提出訴願，理應回歸訴願程序，希望本案一切回歸行政院訴願審議委員會的訴願審理與法律裁判，以昭公信，並還給亞泥一個公道。
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