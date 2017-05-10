唐鳳出席放視大賞 挺VR新秀
2017-05-10 11:57
唐鳳（右）參加全台首場VR電競競賽。（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕邁入第7年的「2017放視大賞」，今年吸引創新高的70多所大學參加，預估參觀人次超過7萬人，行政院政委唐鳳今早專程出席，力挺VR新秀。
開幕儀式在高雄展覽館舉行，唐鳳與經濟部次長沈榮津、文化部次長丁曉菁南下參加，與中山大學校長鄭英耀等南部20所大學校長，共同化身007黃金特務，掀起高潮。
唐鳳表示，前瞻基礎建設納入體感園區、高速運算，預期未來AR、VR、無人載具的應用將愈來愈廣。
高雄市副市長史哲強調，10年前很難想像軟體與數位產業，可以和高雄沾上邊，如今亞洲新灣區的改變很巨大，高雄獲得前瞻基礎建設補助體感園區10億元經費，他幽默地說：「希望立法院的人肉擴增實境，不要再擋預算！」
放視大賞的執行單位是台灣產學策進會，理事長是中山大學校長鄭英耀，他表示，今年首度有中北部學校參加放視大賞，涵蓋數位、設計、美學、遊戲等科系，中山大學期許成為南部數位浪潮的領頭羊，透過一年一度的放視大賞，吸引更多優秀人才留在高雄。
現場由智崴資訊打造VR跨域體感主題館，推出全台首場VR電競競賽，唐鳳也親自下場PK，體驗電競形式的Fun Tech互動場域。
2017放視大賞將在高雄展覽館展出至5月12日，期間將舉辦國際跨域講座，邀請美、日、韓、俄羅斯等國的設計師或插畫家演講，並展出上千件亞洲新銳作品。
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