籲本會期速修礦業法 環團赴經部抗議
包括地球公民基金會、荒野保護協會、台灣綠黨等環團今赴經濟部抗議，要求速修礦業法。（記者黃佩君攝）
〔記者黃佩君／台北報導〕亞泥花蓮新城山礦場獲得20年展限引發外界關注，包括地球公民基金會、蠻野心足協會等環團今赴經濟部抗議，強調經部以舊法為亞泥開後門，而礦業法新版修正案也遲無下文，要求應儘速於立院本會期提出修法。經部礦務局出面回應表示，新版礦業法將於六月底送進行政院，民團提出的修法方向也會納入參考。而對亞泥案是否將依立院決議撤銷礦權展延，官員表示行政訴願有一定程序，目前已進行兩次現場評估，結果均已回應給行政院。
經濟部日前通過亞泥礦權展延達20年，被批為3.5個月火速通過，並在礦業法全盤修正前夕先以礦權展延不需經環評的舊法，為亞泥「開後門」。經濟部雖承諾將儘快提出礦業法修法版本，但目前尚未出爐，今地球公民基金會、蠻野心足協會、台灣綠黨、荒野保護等團體前往經濟部抗議，高呼口號「水泥部長李世光，國土被你敗光光」。
綠黨中執委易俊宏表示，包括澳洲、英國等30國綠黨及政治人物均參與聲援撤銷亞泥展限連署，並強調國際政治人物聽聞台灣發生此一爭議，都覺得不可思議，認為「無知情」、「無環評」、「無告知」的開發行為僅發生在獨裁國家，怎會發生在台灣？
環境保障權基金會執行長涂又文則指出礦業法應儘速修正，越快越好，因其中有明顯侵害人民財產權及反民主的違憲條款。涂又文說，現行礦業法47條允許礦業權人不待土地所有人及關係人同意，就能自行以租金獲補償方式「先行使用」，1973年以來亞泥就是以此惡法來佔用新城山太魯閣族人的原保地，修法應一天都不能等。
地球公民基金會專員潘正正則指出，這種宛如殖民主義再現的荒謬制度，經濟部應負起最大責任，不但無能修正礦業法的種種不合理，在面對財團時還一再限縮自身權責，任其予取予求，又不斷架空其他主管機關職能，導致礦業開發始終不受區域計畫法跟環境影響評估法管制。
礦務局主秘徐銘宏出面接受環團聲明，並回應表示預計六月底將新版礦業法送入行政院。他也在會後說明，新版修法方向包括展限、公民參與、居民參與、資訊公開及原住民諮商同意、回饋機制等。不過對本次爭議的展限應通過環評是否納入修法，徐銘宏指出因牽涉到其他主管機關，還要經行政院再協調。
而對亞泥礦權展延是否將照立院之前決議檢視是否妨害公益與原民法權益，並進行撤銷，徐銘宏則說目前環團也已提出訴願，礦務局與各單位在4月3號與26號已到礦場現場進行檢視，依一定程序在處理。
對外界質疑亞泥案應在修法前處理完畢，徐銘宏也說將儘量加快，但安全評估要經第三方檢視，訴願也有一定程序，目前現場檢視的部分都回應給行政院，但訴願部分仍須由行政院進行處理。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 小英就職黑色週年？傳這大老發出最後通牒
- 中國批挾洋自重 李大維嗆：我就是和洋人打交道
- 不滿調降非自住房屋稅 竹縣民靜坐抗議
- 文在寅當選 外交部盼與韓共同致力東北亞安全
- 賀文在寅當選 蔡英文：共同為亞太和平穩定努力！
- 鄭弘儀旅日「有生命危險」 淚崩急寫遺囑
- 川普突發聲明開除FBI局長柯米 另尋新人選
- 盤後交易週一上路 期貨每日交易19小時
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP lawmakers condemn China after WHA snub
- 友人女友身材火辣 碩士男酒後襲胸又摸臀
- 白宮祝賀文在寅勝選 盼加強同盟關係
- 涉竄改期限販賣 維格餅家董娘交保
- 南門市場「百粽宴」 行動支付現場打8折
- 3年來首例! 太晚產檢 女回台產下愛滋寶寶
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- MLB》年薪9000萬的先發 快速球竟下探128公里（影音）
- 不忍媽暗夜哭泣 單親原民生拚進東華
- 管樂嘉年華辣妹跳舞挨批 桃市長：不該醜化
- MedPartner》擦的葡萄糖胺真的有效？從潘懷宗代言的 AllPASS 過關護理舒緩霜完整搞懂
- 我是貓／認得幾個字
- Facebook電腦版故障 無法登入臉友哀嚎
- 改標問題商品 維格餅家：以兩倍價錢退換貨
- 文在寅總統任期啟動 聽取北韓動向報告
- 維格餅家鳳梨酥騙很大 即期品改標當新品賣
- 「有人用我名義恐嚇法官」 半百男星驚傳廁所被捕
- 權力不對等 人本:陳星無權片面詮釋
- 今高溫飆35度！ 吳德榮：週六變天
- 自由廣場》官方App資安檢測，豈能就這144個？
- 質疑前故宮院長涉貪挨告 高院判林佳龍勝訴
- 打工又顧病父 謝庚錞獲孝悌楷模
- 陳國星婚外情聲明惹眾怒 朱學恆突破盲腸No.1
- 致敬經典 崑崙雙鷹金幣腕錶
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 自由廣場》〈林保華專欄〉朝鮮握有中國什麼把柄？
- 林哲瑄開轟止連敗 送葉總百勝
- 菲籍夫妻愛高雄 先後歸化國籍
- 校車狼司機 邊開車邊襲胸女學生
- 香港前主播大秀火辣比基尼 嬌喊熱狂噴汗
- 營收優於財測高標 文曄首季EPS1.06元
- 〈Let’s talk〉過度依賴前女友 態度變冷難接受
- 故宮擬增設副院長 常駐南院
- 角頭一句話 謝孟臻回神拚大學
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Two US lawmakers urge WHA support for Taiwan
- 視障人掉手杖 暖警化身「我是你的眼」
- 台股萬點快閃 小英上任 股民每人賺56萬
標題：籲本會期速修礦業法 環團赴經部抗議
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email