籲本會期速修礦業法 環團赴經部抗議

包括地球公民基金會、荒野保護協會、台灣綠黨等環團今赴經濟部抗議，要求速修礦業法。（記者黃佩君攝）

2017-05-10 11:47

〔記者黃佩君／台北報導〕亞泥花蓮新城山礦場獲得20年展限引發外界關注，包括地球公民基金會、蠻野心足協會等環團今赴經濟部抗議，強調經部以舊法為亞泥開後門，而礦業法新版修正案也遲無下文，要求應儘速於立院本會期提出修法。經部礦務局出面回應表示，新版礦業法將於六月底送進行政院，民團提出的修法方向也會納入參考。而對亞泥案是否將依立院決議撤銷礦權展延，官員表示行政訴願有一定程序，目前已進行兩次現場評估，結果均已回應給行政院。

經濟部日前通過亞泥礦權展延達20年，被批為3.5個月火速通過，並在礦業法全盤修正前夕先以礦權展延不需經環評的舊法，為亞泥「開後門」。經濟部雖承諾將儘快提出礦業法修法版本，但目前尚未出爐，今地球公民基金會、蠻野心足協會、台灣綠黨、荒野保護等團體前往經濟部抗議，高呼口號「水泥部長李世光，國土被你敗光光」。

綠黨中執委易俊宏表示，包括澳洲、英國等30國綠黨及政治人物均參與聲援撤銷亞泥展限連署，並強調國際政治人物聽聞台灣發生此一爭議，都覺得不可思議，認為「無知情」、「無環評」、「無告知」的開發行為僅發生在獨裁國家，怎會發生在台灣？

環境保障權基金會執行長涂又文則指出礦業法應儘速修正，越快越好，因其中有明顯侵害人民財產權及反民主的違憲條款。涂又文說，現行礦業法47條允許礦業權人不待土地所有人及關係人同意，就能自行以租金獲補償方式「先行使用」，1973年以來亞泥就是以此惡法來佔用新城山太魯閣族人的原保地，修法應一天都不能等。

地球公民基金會專員潘正正則指出，這種宛如殖民主義再現的荒謬制度，經濟部應負起最大責任，不但無能修正礦業法的種種不合理，在面對財團時還一再限縮自身權責，任其予取予求，又不斷架空其他主管機關職能，導致礦業開發始終不受區域計畫法跟環境影響評估法管制。

礦務局主秘徐銘宏出面接受環團聲明，並回應表示預計六月底將新版礦業法送入行政院。他也在會後說明，新版修法方向包括展限、公民參與、居民參與、資訊公開及原住民諮商同意、回饋機制等。不過對本次爭議的展限應通過環評是否納入修法，徐銘宏指出因牽涉到其他主管機關，還要經行政院再協調。

而對亞泥礦權展延是否將照立院之前決議檢視是否妨害公益與原民法權益，並進行撤銷，徐銘宏則說目前環團也已提出訴願，礦務局與各單位在4月3號與26號已到礦場現場進行檢視，依一定程序在處理。

對外界質疑亞泥案應在修法前處理完畢，徐銘宏也說將儘量加快，但安全評估要經第三方檢視，訴願也有一定程序，目前現場檢視的部分都回應給行政院，但訴願部分仍須由行政院進行處理。