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「陳星做的是好事」 郭冠英：性侵沒抓到就合法

2017-05-08  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕作家林奕含之前自殺身亡，補教老師陳星被控和本案有關，因此遭到外界批判。不過前新聞局駐外官員郭冠英卻在臉書說陳星做的是好事，並在接受媒體採訪時說「性侵沒抓到就合法」。

郭冠英在臉書發文，稱讚陳星是正人君子，還說陳星必然是個愛國的人，「才會被歹獨立委媒體瘋狂罵」。郭冠英直言，本來不知陳星是誰，後來聽說他是補教名師，「一年教國文就賺千萬真是了不起。為推廣中華文化還能賺大錢，可敬。」

郭冠英還說，「倭獨這麼恨他，其實就是說他愛護了一位美麗的台南女兒，他們那美的不多，有位難得的美女愛上了個俊富的台北人，還寫了本小說胤美色戒，這怎使倭獨受得了？」

郭冠英更稱，「陳星雖做的是好事，但在歹獨惡咬下，還是可能何患無詞被欲加之罪。」郭冠英呼籲愛國者一定要支持陳星，「這也必是台南女兒的願望。」

郭冠英在接受《三立》訪問時還指出，性侵沒抓到就合法，如果當時陳星是違法的，林奕含的父母就應該提告，當時沒有告訴，這件事情就是合法的。他還針對賴清德講的「台南女兒」一詞表示，「台南女兒就比較不能侵犯啊？」、「台南女兒這次死亡讓全台灣都悲痛？我就不悲痛啊。」郭冠英更說他就是沒機會找到一個16歲的漂亮女生，所以才感到難過而已。

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  • 郭冠英。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    郭冠英。（資料照，記者陳鳳麗攝）

  • 郭冠英在臉書談及陳星時稱他是「正人君子」，還說陳星做的是好事。（圖擷自郭冠英臉書）

    郭冠英在臉書談及陳星時稱他是「正人君子」，還說陳星做的是好事。（圖擷自郭冠英臉書）

  • 郭冠英認為性侵沒抓到就合法。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    郭冠英認為性侵沒抓到就合法。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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